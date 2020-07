Nicht nur in Großstädten, sondern auch in Kiel werden Partys im öffentlichen Raum zum Problem. Die Stadt hat deshalb die Betreiber der Clubs und Bars von Bergstraße und Rotlichtviertel in einem Schreiben verwarnt und ihnen bei Missachtung der Hygieneregeln mit Prüfung drastischer Maßnahmen gedroht.