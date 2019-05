High-School-Jahr in den USA, Freiwilligenarbeit in Indien, Work & Travel in Neuseeland: Bei der Vielfalt von Angeboten für Schüler-Auslandsaufenthalte bot am Wochenende die Messe „Auf in die Welt“ mit zwölf Ausstellern in der Hebbelschule Jugendlichen und Eltern Orientierung.