Kiel

Auf dem Hof der Schule am Sonderburger Platz ist alles für die Preisverleihung aufgebaut: Gespannt schauen die Mathe-Fans Eike Dibbern und Julius Kroehnert auf den dicken Umschlag, den Lehrerin Anna Koschinski in der Hand hält: Gleich wird sich zeigen, wie weit die beiden Zehnjährigen, die schon die Schulrunde und den Regionalentscheid gewonnen hatten, bei der 60. landesweiten Mathe-Olympiade gekommen sind. Die Konkurrenz war groß: Ende April waren insgesamt 89 Teams aus den dritten und vierten Klassen der Grundschulen in Schleswig-Holstein Nord zur Entwicklung von Lösungsstrategien, logischem Denken und kreativem Kombinieren angetreten.

"High Five" für das Team vom Sonderburger Platz

Auf dem Schulhof drücken die Klassenkameradinnen und -kameraden die Daumen und intonieren einen Trommelwirbel, der in tosenden Applaus aufgeht, als klar ist: Das Team vom Sonderburger Platz hat bei den vierten Klassen einen ersten Preis bei der Mathe-Olympiade geholt. Strahlende Gesichter und ein begeistertes „High Five“ sind die ersten Reaktionen von Eike und Julius.

Mit den beiden ganz oben auf dem imaginären Treppchen stehen Pauline Magnussen und Jan Schuld von der Grundschule Russee sowie Ebba Wohlrab und Esben Schulz von der Schule im Augustental (Schönkirchen), die ihre Auszeichnungen ebenfalls per Post bekommen. Die ersten Preise bei den dritten Klassen gehen an die Grundschule Medelby und die Grundschule Wanderup (beide Schleswig) sowie an die Schule Fruerlund (Flensburg).

Mathe-Olympiade Wer sich auch an den Aufgaben versuchen möchte, findet den Test unter www.matheolympiade-sh-grundschule.de

Wegen Corona keine zentrale Veranstaltung in der Kieler Uni

Über die Begeisterung der beiden Jungs aus der Wik freuen sich auch Doris Gabelmann-Küppers und Cay Tonner, die Landesbeauftragten für die Grundschulen und Organisatoren der Mathe-Olympiade. „Wir wollten den Wettbewerb in diesem Jahr – trotz Corona – unbedingt durchführen, weil das für die Schülerinnen und Schüler ein wirklich spannendes Projekt ist“, sagt Gabelmann-Küppers.

„Und in diesen schwierigen Zeiten haben die Kinder schöne Veranstaltungen verdient.“ Aufgrund der Pandemie konnte der Wettbewerb allerdings nicht wie gewohnt in Präsenz an der Universität Kiel stattfinden. „Die Teams haben stattdessen die Aufgaben in den Schulen gelöst“, sagt Gabelmann-Küppers und spricht allen Beteiligten großen Dank für das Engagement aus. „Die Mathe-Teams wurden beim Wettbewerb von Lehrkräften und Eltern angefeuert und mit Essen, Glückssteinen und Motivationssprüchen auf der Tafel liebevoll unterstützt.“

Urkunde wird natürlich in der Schule aufgehängt

Zwei Stunden Zeit hatten Eike und Julius, um im Medienraum der Schule die fünf Textaufgaben zu lösen. „Es war ganz gut, dass wir uns besprechen konnten, weil die Aufgaben nicht einfach waren“, sagt Julius. „Manchmal hat der eine den Text besser verstanden, manchmal der andere schneller gerechnet“, erklärt Eike. Diese Teamarbeit hat richtig gut geklappt, dementsprechend stolz sind die beiden über ihre Auszeichnung und Urkunde. Die wird jetzt in der Schule aufgehängt.