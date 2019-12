Hinter jedem Türchen eine Aufgabe

Kiel

Umweltfragen auf der Wichtelversammlung klären, einen Schnee-Marathonlauf organisieren und Weihnachtskekse bedarfsgerecht backen – das sind keine Themen des neuesten Weihnachtsfilms, sondern die aktuellen Aufgaben des digitalen Adventskalenders. Dabei geht es jedoch nicht um gewöhnliche Rechenprobleme. Die Aufgaben sind saisongerecht konzipiert und sprechen gleichzeitig wichtige Themen des Alltags an. Dabei kommt der Spaß keinesfalls zu kurz. Mehr als 100000 Schüler und 4000 Lehrkräfte an Schulen in ganz Deutschland nehmen jährlich an dem Projekt teil.

Auch die Kieler Gelehrtenschule ist in diesem Jahr mit an Bord. Unter dem Motto „Mathe macht’s möglich“ lösen die Schüler aber nicht nur im Unterricht Aufgaben, sondern finden sogar am Wochenende Spaß an der Mathematik. Jeden Tag kann ein virtuelles Türchen mit einer neuen Herausforderung geöffnet werden. Die Lösungen für Klassen- und die Einzelaufgaben werden im Anschluss online eingereicht. Nach Heiligabend werden Preise verteilt.

Bio-Eier und undurchsichtige Glücksräder

„Ich liebe Knobelaufgaben. Das ist nicht einfach nur stumpfes Auswendiglernen. Man hat etwas zum Überlegen und muss sich eigene Lösungen ausdenken. Das ist klasse“, sagt Florian Lätzel aus der 7c. Der 13-Jährige diskutiert gemeinsam mit seinen Gruppenmitgliedern Clara Pontoppidan und Maria Blazyca während der dritten Stunde die neusten Matheaufgaben und trägt dabei eine rote Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Es geht um Bio-Eier und undurchsichtige Glücksräder. Die drei sind sichtlich stolz auf ihre Ergebnisse. „Das macht total Spaß“, bestätigt Maria.

Die Matheklasse von Kleoniki Rizou nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an Mathe im Advent teil. „Ich freue mich, wie aktiv die Kinder dabei sind, auch wenn der Wettbewerb schon weiter fortgeschritten ist“, erzählt die Referentin der Kieler Gelehrtenschule.

Spielerischer Zugang zur Mathematik

Die Idee von Mathe im Advent: einen spielerischen Zugang zur Mathematik schaffen. Dass das hervorragend funktioniert, macht sich an den regen Diskussionen und rauchenden Köpfen im Klassenraum bemerkbar. Die Schüler der 7c haben für den Wettbewerb sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe gegründet, um sich auch außerhalb des Unterrichts austauschen zu können. „Da kann jeder mitmachen, der Lust hat“, sagt die 12-jährige Clara.

Mathe im Advent entwickelte sich 2008 aus dem Mathe-Adventskalender der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) und dem Forschungszentrum Matheon. Der Wettbewerb wird seit 2016 von der Gesellschaft „Mathe im Leben“ betreut und umgesetzt. In zwei Niveaustufen können jeweils die Klassen vier bis sechs und die Klassen sieben bis neun teilnehmen.

Ende Januar werden Preise verteilt

„Die Schüler sind jedes Mal begeistert. Es ist schon etwas Besonderes“, erzählt Gabriele Berndt. Sie unterrichtet seit 2003 Mathe und Religion am Kieler Gymnasium und nahm letztes Jahr ebenfalls mit ihrer Klasse teil. „Einigen Schülern war das Niveau zu leicht. Sie wollten dann lieber die Aufgaben für die höheren Klassen. Da das aber nicht ging, haben wir dann später unsere eigenen Aufgaben gemacht“, erinnert sie sich.

Am meisten gefalle ihr an Mathe im Advent, dass auch Kinder, die wenig mit Mathematik am Hut haben, gerne mitmachen. „Kreative Lösungen in Gruppen zu finden, macht Spaß. Und Spaß ist sehr motivierend“, so Berndt. Für zusätzlichen Anreiz dürften hunderte spannende Preise sorgen, die Ende Januar 2020 in Berlin verliehen werden. Darunter sind Laser-LED-Projektoren, Miniatur Buddy-Bären aus Berlin, ein Digitalpiano und ein handgefertigtes Skateboard.

