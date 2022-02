Meimersdorf

Im Hospiz Kieler Förde hat der Autor Matthias Stührwoldt, der nicht nur plattdeutsche, sondern auch hochdeutsche Geschichten schreibt, zum ersten Mal vor etwa fünf Jahren eine Lesung gehalten. „Das war kurz nachdem mein Bruder zu Hause mit Unterstützung einer Palliativpflege an Krebs gestorben ist“, erinnert sich der 54-Jährige.

Den Abend des Auftritts werde er nie vergessen. Er hat noch genau vor Augen, wie mehrere Gäste – so werden die Menschen genannt, die im Hospiz bis zu ihrem Tod betreut werden – zum Teil in Pflegebetten den Geschichten gelauscht haben. „Ich kannte eine schwerkranke Frau etwas näher. Als ich aus dem Augenwinkel sah, dass meine Geschichte sie zum Lachen brachte, war das für mich ein bewegendes Gefühl“, schildert der Autor.

Als er nun vor Kurzem gefragt wurde, ob er der erste Botschafter des Hospiz Kieler Förde werden wolle, habe er nicht gezögert, Ja zu sagen. „Mir ist wichtig, dass die Gesellschaft einen anderen Zugang zum Tod findet und das Thema Sterben in das Leben einbezieht“, erklärt der Landwirt. Er kann sich vorstellen, in einem Künstlerteam Benefizveranstaltungen für das Hospiz auf die Beine zu stellen und zu besonderen Anlässen aufzutreten.

Gern steht Stührwoldt auch mit dem Sänger und Gitarristen Achim Schnoor auf der Bühne. Beide singen Lieder, deren Texte aus Stührwoldts Feder stammen. „Als Kind wollte ich Fußballprofi und dann Rockstar werden, doch als das nichts wurde, bin ich Bauer geworden“, erzählt Stührwoldt verschmitzt.

Der Botschafter Matthias Stührwoldt ist Biobauer

Der ältere Bruder hatte schon früh erklärt, dass er den Hof nicht übernehmen wolle. So begann Matthias Stührwoldt „aus Familienverantwortung“ eine Lehre im Agrarbereich und entdeckte dabei seine „Leidenschaft für die Landwirtschaft“. Seit 1991 ist er verheiratet. Mit seiner Frau Birte hat er fünf Kinder. Der Biohof der Familie, zu dem insgesamt 50 Milchkühe und 85 Hektar Land gehören, liegt in Stolpe im Kreis Plön. „Meine Ideen kommen mir beim Treckerfahren oder Melken“, so Stührwoldt.

Seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ist auf seinem eigenen Mist gewachsen. „Meine Oma konnte zwar viele Volkslieder, aber einen Geschichtenerzähler gab es in unserer Familie nicht.“ Sein Vater habe erst im Alter mehr von sich und den Vorfahren berichtet. Der Sohn bedauert, dass er die Gelegenheit, Johannes Stührwoldt zu befragen, nicht noch häufiger genutzt habe. Im Jahr 2014 ist er gestorben. „Mich interessiert sehr, wie meine Familie nach Stolpe gekommen ist“, so der Schriftsteller. Am 11. Februar 1911, also vor 111 Jahren, haben sich die Vorfahren in Stolpe angesiedelt.

Lesen Sie auch Orkantief „Zeynep“: Welche Versicherung reguliert meinen Schaden

Plattdeutsch als „Opa-Sprache“

Die Eltern haben zwar miteinander Plattdeutsch gesprochen, doch mit ihren beiden Jungen nicht, denn zu dieser Zeit galt die niederdeutsche Sprache als Hemmschuh für eine gute Bildung. „Mein Opa hat allerdings darauf bestanden, dass wir mit ihm Platt sprechen“, berichtet Stührwoldt. „Insofern ist Plattdeutsch nicht meine Mutter-, sondern Opa-Sprache“, formuliert der Liebhaber des Niederdeutschen. „Vielleicht biete ich Plattdeutschkurse für das Pflegepersonal im Hospiz an“, überlegt der neue Botschafter. Ein paar Wendungen auf Niederdeutsch zu hören, könnte die Plattdeutsch sprechenden Gäste erfreuen, so seine Auffassung.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stührwoldt schätzt am Hospiz Kieler Förde die „ruhige Atmosphäre“ und den Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen. „Der Fokus liegt auf den Gästen mit dem Ziel, dass diese eine möglichst schöne und angenehme letzte Lebenszeit verbringen.“ Im März wird er vor den Gästen eine Lesung halten.

Die Leiterin des Hospiz Kieler Förde Annika Weerts freut sich sehr, dass Stührwoldt die Aufgabe des Botschafters übernimmt. „Er ist sehr bodenständig, weiß palliative Betreuung zu schätzen, und seine Geschichten erwärmen die Herzen.“