Daran erinnert sich der Citti-Chef zum Mauerfall

Da steht sie, 3,60 Meter hoch, 1,20 Meter breit, über eine Tonne schwer. Grau in Grau mit ein paar bunten Kritzeleien versehen. Ein nicht nur auf Grund der Masse enormes Erinnerungsstück deutsch-deutscher Geschichte. Die Rede ist von der Berliner Mauer, genauer gesagt von einem kleinen Originalteil des Grenzwalls, der nach seinem Fall einen neuen Platz gefunden hat: vor dem Verwaltungstrakt des Kieler Citti-Parks.

Erinnerungskultur zum Mauerfall auch in Kiel

"Zum Gedenken an die deutsch-deutsche Grenzöffnung 9. November 1989" steht auf der Plakette, die am Fuße der Mauer angebracht ist. Darunter der Zusatz "Kiel, 9. November 2009". Seit zehn Jahren steht das Mauerstück bereits auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums und seit zehn Jahren freut sich Citti-Geschäftsführer Gerhard Lütje, dass es ihm gelungen ist, diese Erinnerung an die Teilung von Ost- und Westberlin nach Kiel zu bekommen. "Es ist ein wichtiger Teil deutscher Geschichte und passt gut hierher, da wir viele Kunden aus dem Ausland haben."

Geholfen haben ihm bei der Akquise seine guten Kontakte. Peter Kurt Würzbach, ehemaliger CDU-Schleswig-Holstein-Chef und Staatssekretär im Verteidigungsministerium, hatte die Möglichkeit, mehrere Erinnerungsstücke zu bekommen und fragte seinen Bekannten Lütje, ob er ebenfalls diese Andenken haben wollte. Gratis versteht sich. "Ich musste nur die Transportkosten bezahlen", erzählt Lütje rückblickend. Blickt der Geschäftsmann auf den Mauerfall zurück, fällt ihm zuerst seine Verbindung zu Stralsund ein. Seit dem 17. September 1987 pflegen Kiel und die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern eine Partnerschaft, als Mitglied einer Wirtschaftsdelegation reiste Lütje noch zu DDR-Zeiten regelmäßig nach Ostdeutschland. "1989 war viel verfallen in der Stadt. Es gab nur wenig Verpflegung", erinnert sich Lütje, der beim Fall der Mauer 48 Jahre alt war.

Berliner Mauer auch am Kieler Landtag Nach Schätzungen der Bundesstiftung "Aufarbeitung der SED-Diktatur" gibt es mehr als 240 komplette Mauersegmente, die an verschiedenen Orten an die innerdeutsche Teilung erinnern. Neben dem Mauerstück am Citti-Park gibt es in Kiel ein weiteres Denkmal. Am Landeshaus, auf dem Gelände des Wirtschaftsministeriums, steht ein 3,60 Meter hohes, 1,20 Meter breites und knapp drei Tonnen schweres Fragment. Bei der Aufstellung im Dezember 2009 gab es heftige Kritik, da das Mauerstück ein Geschenk der "Bild"-Zeitung war und ein Werbeschild auf die Schenkung des Boulevardblatts aufmerksam machte. "Werbung hat weder beim Parlament noch vor einem Regierungsgebäude etwas zu suchen", sagte die damalige Vorsitzende der SSW-Landtagsfraktion Anke Spoorendonk. Mittlerweile ist die "Bild"-Plakette verschwunden, ins Auge sticht nur noch das auffällige Graffiti, das einen Drachen mit braunem Kopf und lila Körper und blauen Flügeln zeigt.

Nivea-Creme und Coca Cola für den Osten

Die Handelsorganisation der DDR, ein staatlich geführtes Einzelhandelsunternehmen, bat um Hilfe. Der Citti-Chef sprang ein und lieferte Ware. Dabei beschränkte er sich nicht nur auf das Nötigste. "Hängen geblieben sind mir typische West-Produkte: Nivea-Creme und Coca Cola." Bei seinen Besuchen in Stralsund im Sommer und Herbst 1989 spürte Lütje die Aufbruchstimmung, die in der DDR herrschte. Die in Leipzig begonnenen Proteste hatten Mecklenburg-Vorpommern erreicht. "Nachdem, was alles passiert war, war abzusehen, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Die Bürger waren nicht zu bremsen." Dass die Mauer aber so schnell fallen würde, damit hätte Gerhard Lütje nicht gerechnet.

Den Abend des 9. November 1989 verbrachte er in seinem Haus in Kiel, verfolgte die Geschehnisse am Fernseher. Bereits am nächsten Tag fuhr er nach Stralsund. "Ich hatte beruflich die Chance, etwas Neues aufzubauen. Das war das ergreifendste und dominanteste Ereignis, das ich in meiner Berufslaufbahn erlebt habe." 1990, noch vor der offiziellen Wiedervereinigung am 3. Oktober, eröffnete in Stralsund der erste Citti-Markt. "Wir hatten damals die einzige Tankstelle in Mecklenburg-Vorpommern mit 20 Zapfsäulen", erinnert sich Lütje. Der Lebensmittelmarkt expandierte weiter, heute hat Citti in Ostdeutschland mehr als 1000 Angestellte in drei Märkten, zwei in Stralsund und einer in Rostock.

Fehler der Wiedervereinigung : unterschiedliche Bezahlung

Die Wiedervereinigung bezeichnet Lütje als "große Tat", sagt aber auch, dass Fehler gemacht worden sind und meint damit unter anderem die unterschiedliche Bezahlung, die noch heute in manchen Branchen zwischen Ost und West besteht. "Aus wirtschaftlichen Gründen ist das vielleicht nachvollziehbar, menschlich hat es aber zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft geführt. Ich kann verstehen, dass sich einige ostdeutsche Bürger nicht gleichberechtigt fühlen. Das müssen wir ändern."

