And the winner is: Die Weidezaunband! Das Akustik-Quintett aus Rixdorf bei Plön gewann am Sonnabend das Finale des 5. Pogue Mahone Band Battle und ließ damit 15 Bands hinter sich, die über die Sommermonate im Kieler Irish Pub ihr Glück versuchten. Platz Zwei ging an FYN, dritter wurde The Rage Pack.