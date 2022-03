Kiel

Erkenntnisse über die Klimakrise nicht nur im Unterricht durchsprechen, sondern auch in die Welt hinaustragen – auf die Straße, und zwar mit den Mitteln von Internet und Social Media. Ein Lehrer an der Max-Planck-Schule in Kiel probierte das mit seiner Klasse aus – und hatte ungeahnten Erfolg. Für sein einfallsreiches Unterrichtskonzept wurde Stefan Junker jetzt mit dem bundesweit ausgelobten „Deutschen Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ“ ausgezeichnet.

„Es fing 2019 damit an, dass sich die Klasse das Thema Klimakrise gewünscht hatte“, erinnert sich der 46-jährige Junker, Lehrer für Geografie und Mathematik. Ihre Fragen bündelten die 27 Schülerinnen und Schüler des Geografieprofils, mittlerweile Abiturjahrgang 12d, und bildeten dann selbst sieben Gruppen.

Etwa zu der Überschrift: 1,5 und 2 Grad Erwärmung – was macht das für einen Unterschied? Oder: Kann man den Klimawandel noch stoppen? Ihre Antworten holten sich die Gruppen aber nicht einfach nur aus Schulbüchern, sondern traten dazu in Kontakt mit den Meeresforschern vom Geomar, die intensiv mit der Klasse zusammenarbeiteten.

Max-Planck-Schülerinnen und -Schüler verlassen den Elfenbeinturm

Damit all das gesammelte Wissen nicht im Elfenbeinturm Schule verstaubte, ging es danach darum, es in die Öffentlichkeit zu tragen – sowohl online als auch offline. Die Schulhomepage war dabei nur der erste Schritt. Die Schüler sprachen mit der Stadt Kiel, die die Ergebnisse des Projekts auf ihrer Seite veröffentlichte.

Posts auf den Seiten der Social-Media-Kanäle wurden von lokalen Influencern aufgegriffen und weiterverbreitet. „Richtig bekannt wurden wir dann, als Holstein Kiel über uns gepostet hat“, freut sich Stefan Junker. „Es war echt irre, wie viel das bewirkt hat.“

Im vergangenen September nahmen die Schüler auch an der Kieler Klimawoche teil, informierten die dortigen Besucher über ihre Erkenntnisse. Und sie diskutierten mit ihnen über notwendige Veränderungen in der Gesellschaft.

So entstand genug Aufmerksamkeit, um ins Blickfeld der Wettbewerbsjury zu gelangen. Mehr als 5200 Lehrkräfte und Schüler beteiligten sich 2021 an dem Wettbewerb, der jährlich von der Heraeus-Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband vergeben wird. Die Gruppe von der Max-Planck-Schule erhielt in der Kategorie „Unterricht innovativ“ den 2. Preis und damit 1500 Euro für weitere Unterrichtsprojekte – und ist unter den insgesamt 19 Gewinnern der einzige Preisträger aus Schleswig-Holstein.

Jury lobt Praxisnähe und universelle Anwendbarkeit

Landesbildungsministerin Karin Prien (CDU) gratulierte jetzt bei der digital abgehaltenen Preisverleihung: „Sie haben Ihr Wissen mit der Expertise aus Wissenschaft und Kommune verknüpft. Am Ende gibt es viele Antworten und eine beeindruckende Teamleistung. Das zeigt: Schule ist und muss der Raum bleiben, in dem auch über gesellschaftliche Fragestellungen diskutiert wird.“

Aus der Jury hieß es von Frank Thalhofer, Geschäftsführer im Cornelsen-Verlag, einem der Sponsoren des Preises: „Das Projekt ‚Unsere Fragen zur Klimakrise‘ hat uns begeistert, weil es dieses komplexe Thema so praxisnah und motivierend in die Schule gebracht hat und die Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen wie zum Beispiel Recherche, Präsentation und Planung ausbauen konnten.“

Die Jury lobte außerdem an dem Kieler Projekt, dass es auch übertragbar auf andere Themen sei – etwa auf die Corona-Problematik. Es könne auf diese Weise „wertvolle Erkenntnisse vermitteln, die heute leider häufig missverstanden werden wollen“.

Stefan Junker freut sich über die Auszeichnung, zeigt sich aber bescheiden. „Es passieren jeden Tag so viele innovative Geschichten in der Schule. Letztendlich ist es das Verdienst der Schülerinnen und Schüler. Wir als Lehrer können Türen aufmachen, aber sie entscheiden mit ihrem Engagement, was daraus wird.“

Die Grundidee des Projekts wolle man innerhalb der Max-Planck-Schule weitergeben. Auch andere Schulen hätten schon Interesse gezeigt, so Junker. „Es ist schön zu sehen, wie ein anfangs so kleines Projekt so viel Interesse entfachen kann. Das hat auch was mit den Schülern gemacht. Die jüngste Kursfahrt nach Rotterdam und Amsterdam etwa haben wir mit der Bahn statt mit dem Flugzeug gemacht.“

