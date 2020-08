Neueröffnung an der Hörn - Me and all: Ein Hotel mit viel Kiel drin

Die Hotellandschaft in Kiel ist um eine Attraktion reicher. Das „me and all“ an der Kaistraße unweit vom Hauptbahnhof hat am Mittwoch offiziell eröffnet. Tatsächlich läuft der Betrieb schon seit vier Wochen und ist mit einer Auslastung von mehr als 80 Prozent gut gestartet.