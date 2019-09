„Me and all“-Hotel: So wird das Interieur aussehen

Kiel

Jörg Cramer ist guter Dinge. Der Bauleiter des Generalunternehmers Bunte führt zufrieden über die Baustelle gegenüber der Hörn. Ein Musterzimmer ist schon fertig – und sieht aus, als könne man gleich da bleiben. Es ist komplett eingerichtet. Dusche und WC sind getrennt. In urbaner Werft-Optik mit kleinem Kran an der Wand und maritimen Motiven ist das Zimmer auf Kiel getrimmt.

„Me and all“-Hotel in Kiel : regional und nachhaltig

Regional und nachhaltig, diese Merkmale sollen das ganze Haus prägen. „Das wird nicht irgend ein weiteres Hotel“, sagt Konzernvorstand Frank Lindner. „Mit Kettenhotellerie ist es heutzutage nicht mehr getan.“ Er glaubt an die regionale Nische. „Die Gäste werden hier herkommen, weil es mal was anderes ist, weil sie mal was anderes erleben.“

Lindners Sprecherin Catherine Bouchon erläutert, was gemeint ist. Sie sucht derzeit lokale Partner, etwa Bäcker und Kaffeeröster aus Kiel, mit denen das Hotel zusammenarbeiten will. Bei Veranstaltungen im Foyer für Kieler und Hotelgäste sollen „local heroes“ zum Zuge kommen – Musiker und andere Kulturschaffende aus der Kiel-Region.

Beton, Holz und Stahl werden dominieren

Die Werft-Optik aus dem Musterzimmer soll sich als „industrial look“ im ganzen Haus wiederfinden. Dominiert von Beton, Holz und Stahl. In der weitläufigen Lobby im Erdgeschoss sollen die Rezeptionsschalter, ein offenes Frühstücksbuffet in einer Art Gewächshaus mit „urban gardening“, ein Gemeinschaftsarbeitsareal, ein 24-stündiger Marktplatz, ein Spielebereich mit Billard und Kicker, eine Raucherlounge und die Bar sich wiederfinden, außerdem zwei „Boardrooms“, das sind kleinere Tagungsräume zum Mieten. Die Betonwände bleiben unverblendet.

164 Zimmer à 20 Quadratmeter wird das „Me and All“-Hotel haben, darunter 114 Standard- und 48 Superior-Zimmer sowie zwei barrierefreie Zimmer. Der Preis wird 129 bis 169 Euro pro Übernachtung betragen.

Bekenntnis zum Standort Kiel

Die Düsseldorfer Lindner-Gruppe betreibt 34 Hotels in Deutschland. Zu den bekanntesten gehören das Parkhotel Hagenbeck in Hamburg und das Hotel Airport in Düsseldorf. Sieben Häuser gehören zur 2015 gegründeten Zweitmarke „Me and all“: zwei in Düsseldorf sowie in Mainz, Hannover, Ulm, Stuttgart und Kiel. Die Boutique-Marke ist Innenstadt-Lagen vorbehalten und steht nach Konzernangaben mit individuellem Design und hochwertigem Material für ein „urbanes, lässig-ungezwungenes Flair“. Zielgruppe sind Business- und City-Reisende sowie mit Kulturveranstaltungen auch die Einwohner der Stadt.

Ja, auch ohne Übernachtung sollen Kielerinnen und Kieler sich in dem Hotel wohlfühlen. Frank Lindner sieht, jedem weiteren Hotelneubau in der Stadt zum Trotz, in seiner Investition auch „ein Bekenntnis zum Standort Kiel“.

