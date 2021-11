Kiel

Im Konflikt um die Zukunft des georgischen Kochs Zsotne Giunashvili und des Kieler Restaurants Medea schaltet sich jetzt die Kieler Agentur für Arbeit ein und verteidigt ihr Vorgehen. „Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten“, kommentiert Petra Eylander, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kiel, den Fall und ergänzt: „Die gesetzlichen Regelungen lassen in Fällen, in denen die vierjährige Aufenthaltsdauer für Spezialitätenköche endet, aktuell keine Ermessensspielräume zu.“

Arbeitsagentur-Chefin kritisiert Statement der Medea-Betreiber

Zudem äußert sich die Agentur-Chefin zu der Darstellung der Restaurant-Betreiber Maia Feddersen-Nakwetauri und Morten Wolf auf dem Portal „Open Petition“. Diese hatten in ihrer Petition an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer im Rahmen der Schilderung des Falls geschrieben: „Interventionen zu dieser Thematik bei der zuständigen Behörde in Kiel und bei der Arbeitsagentur blieben erfolglos beziehungsweise es fand keine lösungsorientierte Kommunikation statt.“

Eylander widerspricht ausdrücklich der Sichtweise, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit sich nicht lösungsorientiert verhalten hätten: „Sofern Ermessensspielraum vorhanden ist, wird – auch im Zusammenwirken mit beteiligten Institutionen – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten nach allen erdenklichen Lösungen gesucht.“

So könne zum Beispiel auch von Spezialitätenköchen im Rahmen der vierjährigen Aufenthaltsdauer eine duale Ausbildung zum Koch/zur Köchin nach dem Berufsausbildungsgesetz in einem zugelassenen Ausbildungsbetrieb absolviert werden. „Unabhängig davon sind wir – wenn sich noch eine rechtliche Option auftun sollte – unverändert bereit, unseren Beitrag für eine gemeinsame individuelle Lösung zu leisten“, so die Agentur-Chefin.

Arbeitsagentur-Sprecher Thomas Bohse: „Der Ball liegt momentan nicht bei uns!“

Agentur-Sprecher Thomas Bohse sieht dabei aktuell nun wieder die Zuwanderungsbehörde der Stadt Kiel in der Pflicht, die Giunashvilis Aufenthaltsvisum zwar um sechs Monate verlängert, ihm zugleich aber die Arbeitserlaubnis entzogen hat. „Der Ball liegt momentan nicht bei uns, sondern bei der Stadt“, unterstreicht Bohse.

Im Übrigen kann der Sprecher zwar nachvollziehen, dass der dramatische Einzelfall gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise in der Öffentlichkeit für viel Unverständnis und Empörung sorgt: „Es gilt aber auch: gleiches Recht für alle.“ Selbst wenn die Existenz des Medea aktuell bedroht sei, ergebe sich für die Arbeitsagentur daraus kein alternativer Handlungsspielraum.