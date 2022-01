Kiel

In der Küche des Medea ist die Atmosphäre gut. Aus den Lautsprechern tönt georgische Tanzmusik, der Geruch von 1001 Gewürzen liegt in der Luft, im Team wird viel gelacht. Ob der neue Küchenchef einen Moment Zeit hat? Kein Problem: Tobias Durda tritt in den Gastraum und zeigt sich positiv gestimmt – obwohl er gerade vor einer großen Herausforderung steht. Denn auch wenn der Koch in Kiel schon an so vielfältigen Stationen wie dem Hotel Birke, dem Poi, dem Café Bakeliet und in einigen Kantinen am Herd stand: Georgische Gerichte bereitet er in diesen Tagen zum ersten Mal zu.

Berichterstattung in den Kieler Nachrichten brachte dem Medea seinen neuen Interims-Koch

„Ich bin durch die Berichterstattung in den Kieler Nachrichten auf die schwierige Lage des Restaurants aufmerksam geworden und habe mich spontan vorgestellt“, berichtet der 30-Jährige. Er habe Solidarität mit dem georgischen Restaurant zeigen wollen, dessen Chefkoch Tsotne Giunashvili den von großem öffentlichen Interesse begleiteten Kampf um die Verlängerung seines Arbeitsvisums verloren hat und in seine Heimat zurückreisen musste. Aber auch die Neugier auf die ihm fremde Küche habe eine Rolle gespielt.

In sie hat sich Durda nun in Rekordgeschwindigkeit eingearbeitet und kann dabei auf die Unterstützung von Teammitgliedern wie Giorgi Danelia zählen, der zwar nur als studentische Aushilfskraft im Medea arbeitet, aber als Georgier sensorische Expertise besitzt. „Im Moment bieten wir etwa 75 Prozent der Gerichte unserer Karte an“, berichtet Inhaber Morten Wolf. Während manche Gerichte wie Spieße und Falafel vergleichsweise problemlos umzusetzen seien, verzichte man momentan auf kompliziertere Speisen wie den beliebten Lamm-Estragon-Eintopf lieber. „Auf diese Weise können wir unseren Gästen natürlich nicht zu hundert Prozent das gewohnte Niveau bieten“, bekennt Wolf. „Aber wir sind sehr froh, dass wir auf dieser Basis überhaupt wieder am Start sein können.“

Mit viel Glück könnte Tsotne Giunashvili im Mai wieder im Medea arbeiten

Derzeit besucht Medea-Mitbetreiberin Maia Feddersen-Nakwetauri ihren Koch Tsotne Giunashvili in Georgien. Quelle: privat

Die Gäste sind es ebenfalls. Die ersten Rückmeldungen seien durchaus positiv und natürlich hat das Gros der Besucher das Drama um Tsotne Giunashvili ebenfalls empathisch mitverfolgt. Der Koch hat in seiner Heimat derzeit Besuch aus Kiel. Medea-Mitbetreiberin Maia Feddersen-Nakwetauri, selbst gebürtige Georgierin, versucht derzeit vor Ort, die Bedingungen für die Rückkehr Giunashvilis nach Kiel zu verbessern. In Deutschland verfolgt Morten Wolf dasselbe Ziel: „Günstigstenfalls könnte Tsotne schon im April oder Mai wieder in Kiel leben und hier bis zu seiner Prüfung als Fachkraft arbeiten“, berichtet der Gastronom. Sollte er erst wieder nach hier absolvierter Kochprüfung im Medea arbeiten dürfen, würde sich seine Rückkehr an den Herd des Medea auf September verschieben.

Bis dahin muss sich das Betreiberpaar in jedem Fall noch etwas Neues einfallen lassen, denn Tobias Durda wird im Juni in Elternzeit gehen, sodass sein Engagement in der Holtenauer Straße befristet ist. Maia Feddersen-Nakwetauri sucht in Georgien derzeit daher auch nach weiteren Spezialitätenköchen für ihr Team. „Insgesamt brauchen wir drei Köche“, sagt Morten Wolf, der sich nach wie vor mitgenommen von dem vorerst verlorenen Kampf der von der Pandemie ohnehin schon gebeutelten Gastronomen zeigt.

Weil die Stadt Kiel dem Medea keine Perspektive habe aufzeigen können, hat er nun auch darauf verzichtet, die von über 5000 Unterstützenden unterzeichnete Petition an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer weiterzuleiten. Stattdessen soll sie jetzt an den Petitionsausschuss des deutschen Bundestages gehen. „Sie würde dann dafür sorgen, dass das grundsätzliche Problem von Nicht-EU-Arbeitnehmer*innen und deren Qualifikationen grundsätzlich und innerhalb der Pandemie angesprochen und vielleicht geändert wird“, formulieren Wolf und Feddersen-Nakwetauri in der Begründung.

Will jetzt an den Petitionsausschuss des deutschen Bundestages anrufen: Medea-Betreiber Morten Wolf. Quelle: Ulf Dahl

Derweil wagt sich Tobias Durda im Medea an seine erste eigene Kreation. Schon bald soll auf der Karte ein georgischer Kartoffelkuchen stehen, den er für das Restaurant entwickelt hat: „Ursprünglich ist es ein persisches Gericht, aber mit den entsprechenden Gewürzen habe ich es jetzt abgewandelt.“ Immerhin in der Küche lassen sich die Ländergrenzen also noch mühelos überwinden.