Neumühlen-Dietrichsdorf

Nicht nur die Sternenwelt und Bilder oder Filme von Abenteuergeschichten, die auf die Kuppel des Mediendoms projiziert werden, beeindrucken stets Besucher. Auch das Klangerlebnis im Raum ist sehr wichtig. Der Verein Kieler Planetarium, der im letzten Jahr 30 Jahre alt geworden ist, hat insgesamt 60.000 Euro gespendet, um die Tontechnik auf den allerneuesten Stand zu bringen.

Das Geld fließt unter anderem in einen hochmodernen 3-D-Audio-Soundprozessor. Außerdem ersetzen nun sieben neue Subwoofer, das heißt Lautsprecher für den Tieftonbereich, die alten. „Im unteren Bereich hatten wir Defizite im Klang“, erläutert Markus Schack, Leiter des Mediendoms.

Fünf der Lautsprecher wurden, so wie es bei den alten der Fall war, am Rand eingebaut, und zwar in Höhe der Sitze. Zwei befinden sich im Kuppelbereich, damit der Bass auch von oben erschallt. Ermöglicht wird auf diese Weise ein Rundum-Klangerlebnis.

Im Kieler Mediendom hört der ganze Körper mit

Die 58 Lautsprecher von 2014 hinter der Kuppel, die für die Hoch- und Mittelfrequenz verantwortlich sind, bleiben erhalten und werden nun mit den neuen Subwoofern verbunden. Die Wirkung der hochmodernen Lautsprecher: „Die pulsierenden Bassanteile werden knackig übertragen“, erklärt Michael Hein von der Firma Mechakustik, die mit der Beschaffung und dem Einbau beauftragt wurde. Marco Herrmann, Mitarbeiter des Mediendoms, stellte heraus: „So entstehen Effekte, die das Zwerchfell anregen und Emotionen hervorrufen.“

Technische Daten der Audio-Anlage Die sieben neuen Basslautsprecher haben eine Membranfläche von etwa einem Quadratmeter. Durch den Schall werden insgesamt rund 140 Liter Luft bewegt. Die Frequenz reicht bis 20 Hertz. Der lineare Hub der Basslautsprecher beträgt 20 Millimeter. Die mögliche Gesamtleistung der alten Anlage belief sich auf ungefähr 14 000 Watt, die der neuen beträgt etwa 23 000 Watt.

Im Soundabenteuer „Die drei Fragezeichen und das Grab der Maya“ wird beispielsweise das tieffrequente Geräusch der Graböffnung nicht nur hör-, sondern geradezu spürbar. Es gibt wieder, wie die schwere Grabplatte langsam über die unebenen Kanten des steinernen Sargs geschoben wird. Auch in anderen Produktionen, zum Beispiel „Queen Heaven“ wirken die tiefen Töne intensiv. „Der ganze Körper hört mit“, bringt Marco Herrmann den neuen Effekt auf den Punkt.

„Space Tour“: Reise ins Universum mit neuer Audio-Anlage

Bis Ende Februar ist der Mediendom coronabedingt noch geschlossen. Der Leiter kündigt an: „Wenn wir wieder öffnen, werden wir die neue Soundanlage dem Publikum mit der neuen Veranstaltung ’Space Tour’ hörbar machen.“ In der Produktion erklingt zu Bildfolgen populäre Musik aus dem Bereich Pop und Rock. Das 50-minütige Programm bietet eine Mischung aus Musikshow und Infos, die jeweils eingeblendet werden. Zu sehen sind zum Beispiel Monde, Planeten, kosmische Nebel und schwarze Löcher.

Auch eine neue Mikrofonanlage konnte der Mediendom anschaffen. Sie wird nicht nur zum Einsatz kommen, wenn Mitarbeitende Informationen zu den Veranstaltungen geben, sondern auch bei Livemusik-Events. Der Verein Kieler Planetarium, der etwa 270 Mitglieder hat, ermöglichte auch diese Investition. „Was mit den alten Lautsprechern passieren soll, ist noch unklar“, so Schack. „Erst einmal werden sie eingelagert.“