Neumühlen-Dietrichsdorf

Der Mediendom der Kieler Fachhochschule meldet sich aus der Corona-Pause zurück: Die 50-minütige Produktion „Space Tour“ für Besucher und Besucherinnen ab zehn Jahren hat am Sonnabend, 5. März, Premiere. Sie verbindet Blicke ins Weltall mit Informationen und Musik zum Träumen und Mitschwingen von Pop bis Rock. „Wir haben die Veranstaltung ausgewählt, weil sie etwas fürs Auge und Ohr bietet und gleichzeitig Wissen vermittelt“, erklärt der Leiter des Mediendoms Markus Schack.

Die Gäste können beispielsweise verfolgen, wie vom Sternenhimmel Sternschnuppen fallen und erfahren durch einen Schriftzug am Rand der Kuppelprojektion, dass eine Sternschnuppe kosmischer Staub ist, der in der Erdatmosphäre verglüht. Ein anderer Teil der Veranstaltung gibt den Besuchern und Besucherinnen das Gefühl, sich an Bord der internationalen Raumstation ISS zu befinden und durch die Sichtflächen in das Weltall zu schauen. Auch verschiedene Forschungssonden sind unterwegs. Die Show zeigt, wie die Sonde Mariner 10 den Merkur erreicht und vermittelt, dass dieser Planet am Tag über 400 Grad heiß ist.

Der Soundtrack zur Space Tour: Songs von Ed Sheeran bis Depeche Mode

Die Produktion des Zeiss-Planetariums Jena will die Größe des 14 Milliarden Jahre alten Universums verdeutlichen. Zu hören ist dazu Musik von Ed Sheeran, Adele, Rihanna, Coldplay, One Republic, Depeche Mode und anderer Bands. „Die Produktion ist ein Musikgenuss“, urteilt Schack. „Die Präzision der Klänge kommt durch die neuen Basslautsprecher besonders stark zum Ausdruck.“ Marko Herrmann, der für die Technik im Mediendom verantwortlich ist, hat viel Zeit darauf verwendet, die neue Anlage einzupegeln. „Die Einstellung habe ich anhand der Space Tour vorgenommen“, schildert der Experte. Das Team ist sehr zufrieden mit der neuen Anlage. „Sie hat unsere Erwartungen nicht enttäuscht“, stellt Schack fest.

Auch bei den kommenden Veranstaltungen werde die noch höhere Klangqualität spürbar sein. Die Produktion „Queen Heaven“, bei der herausragende Titel der Kultband zu hören sind, stammt ebenfalls vom Zeiss-Planetarium Jena. Auch bei den Veranstaltungen „Musik der Sterne“ und „Miratio“ steht das Klangerlebnis im Vordergrund. Auf dem Frühjahrsprogramm stehen darüber hinaus unter anderem Drei-Fragezeichen-Hörspiele und multimediale Live-Veranstaltungen. Ein Highlight ist „Drifting North: The Mosaic Expedition“, eine Kombination aus Film und Vortrag über die Forschungsreise der „Polarstern“ zum Nordpol.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Kinder neu im Programm ist die Geschichte „Die Legende des Zauberriffs“. Die Produktion in bunten Farben zeichnet die abenteuerliche Reise des Riffbarsches Shorty und seiner Freunde von den tiefsten Gründen des Ozeans in die Weite unseres Sonnensystems nach.

Space Tour: Sonnabend, 5. März, 17 Uhr; Programm unter www.mediendom.de