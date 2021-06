Seit November leuchten Corona-bedingt an der Kuppel des Mediendoms keine Sterne mehr. Nun öffnet das Haus wieder seine Pforten. Zum Start gibt es am Donnerstag, 10. Juni, einen Vortrag mit Projektion zur partiellen Sonnenfinsternis, die in Kiel bei gutem Wetter von 11.28 bis 13.44 Uhr zu sehen ist.