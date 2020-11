500 Lehr- und Fachkräfte haben sich am Sonnabend an der größten Fortbildungsmesse Schleswig-Holsteins rund um den Einsatz von Medien in der Schule beteiligt. Das Fazit, ob sie aus dem ersten Lockdown gelernt haben, fiel gemischt aus. Auch der Chef der Staatskanzlei in Kiel gab sich selbstkritisch.