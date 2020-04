Ein medizinischer Notfall beim Unfallfahrer hat nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Kiel zum tragischen Verkehrsunfall in Suchsdorf geführt. Bei dem Zusammenstoß am Ostermontag war eine 55-jährige Frau gestorben, nachdem der Wagen des 38-Jährigen in ihr Auto gerast war.