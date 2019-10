Cinemare öffnet Schülern die Augen

Kiel

1,6 Millionen Tonnen Munition und chemische Waffen schlummern seit Ende des Zweiten Weltkriegs vor den deutschen Küsten – 50 000 Tonnen allein in der Kolberger Heide, einem Verklappungsgebiet in der Kieler Förde.

Zusammen sind das genug Granaten, Minen, Torpedos und Giftgas, um einen 3000 Kilometer langen Güterzug zu füllen, wie es im Film „Bomben im Meer“ heißt. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitbombe, über den die Macher des Cinemare-Filmfests Schüler aufklären wollen. Zur Vorstellung für Schulen hatten sie deswegen auch Experten aus Umweltministerium, Ozeanforschungszentrum Geomar und vom Branchennetzwerk Maritimes Cluster eingeladen.

Der Film soll helfen, die Menschen zu sensibilisieren

Schockierende Fakten, die auch die rund 100 Schüler der Mettenhofer Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule aufrütteln. Als Aaron Beck vom Ozeanforschungszentrum Geomar fragt, wie vielen von ihnen das Problem schon bekannt war, hebt nur eine Handvoll den Arm. Husham Fellaih sagt: „Ich hatte keine Ahnung, dass Munition im Meer liegt, geschweige denn in dieser Menge“, so der 15-Jährige. Er sei davon ausgegangen, dass sie nach Kriegsende von den Alliierten mitgenommen wurde.

Jens Sternheim vom schleswig-holsteinischen Umweltministerium sagt: „Wir müssen unbedingt mehr Menschen für das Thema sensibilisieren.“ Der Film sei ein Versuch dazu. Wolfgang-Dieter Glanz vom Branchennetzwerk Maritimes Cluster ergänzt: „Erst wenn die Gesellschaft von der Politik konkret fordert, die Reste zu beseitigen, tut sich auch etwas“, so der Experte. So viel Handlungsbedarf auch bestehe, Deutschland sei im Vergleich zu anderen Ländern zumindest etwas weiter. „ Munitionsreste gibt es fast überall im Meer, viele Länder stufen ihre Lage jedoch als Militärgeheimnis ein“, sagt Beck vom Geomar. Hier werde zumindest an Karten gearbeitet, die öffentlich zugänglich seien.

Jugendliche wollen bei Instagram informiert werden

Interessant für die anwesenden Jugendlichen, die die Dokumentation bei ihrer Ausstrahlung im Fernsehen nicht gesehen haben. „Von uns schaut kaum noch jemand fern“, sagt Rosel Hassani (15). Plakate in der Stadt oder ein Account in den sozialen Medien wie Instagram würde die Schüler eher erreichen, glaubt die junge Frau.

Im Cinemaxx in Kiel ist das anders. Besorgt fragt ein Mitschüler die Experten: „Im Film hieß es, dass Fische in den Verklappungsgebieten Krebs bekommen haben. Können wir davon auch krank werden?“ Sternheim antwortet: „Krebs ist nicht ansteckend, aber wenn wir Fische essen, die Giftstoffe aufgenommen haben, kann das langfristig auch für uns schädlich sein“, so der Mann aus dem Ministerium.

Roboter sollen Bomben entschärfen

„Können die Bomben auch durch Meerestiere oder den Wasserdruck explodieren?“, fragt ein anderer. Forscher Beck: „Nein, so empfindlich sind sie in der Regel nicht.“ Laut Sternheim werden sie durch die Korrosion unter Wasser jedoch zunehmend empfindlicher, setzen mehr und mehr Schadstoffe frei. „In einem Verklappungsgebiet bei Irland kommt es in 600 Meter Tiefe schon regelmäßig zu Explosionen.“ Ob das am Wasserdruck liege, sei jedoch noch nicht endgültig geklärt. „Darum müssen Roboter entwickelt werden, die die Bomben auch unter Wasser entschärfen und bergen können“, so der Fachmann aus dem Umweltministerium.

Eine weitere im Film angesprochene Frage treibt die Jugendlichen um: „Könnten sich Attentäter Sprengstoff vom Meeresgrund holen?“ Theoretisch sei das möglich, sagt Jens Sternheim und verweist auf ein Attentat der italienischen Mafia auf einen Richter im Jahr 1992, bei dem TNT-Sprengstoff aus Weltkriegsbomben verwendet wurde.

Thema zündet bei den Jugendlichen

Es ist also höchste Zeit, die Hinterlassenschaften des Krieges zu bergen. „Wie lange würde das denn dauern?“, fragt ein Schüler. Für Jens Sternheim vom Umweltministerium eine schwer zu beantwortende Frage. „Ehrlich gesagt: keine Ahnung.“ Es dauere vermutlich Jahrzehnte und koste Milliarden. „Darum müssen wir mit kleinen Projekten anfangen, um die Akzeptanz zu erhöhen.“

Für Wolfgang-Dieter Glanz ein wichtiger Schritt: „Denn je mehr wir über die Auswirkungen wissen, desto wichtiger wird das Thema auch in den Augen der Politik.“ Eine Aussage, die bei Raphael Adams ankommt. „Wir haben ein grundlegendes Problem. Geld für die Rente oder Brücken auszugeben, kann keine Entschuldigung dafür sein, diesen Bereich zu vernachlässigen“, so der 15-jährige Schüler. Offenbar ein Thema, das bei ihm gezündet hat.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.