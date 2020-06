Meeresschutz soll Markenzeichen werden

Kiel

Die größte deutsche Küstenstadt solle als Standort vieler Akteure in Meeresschutz, Meeresforschung, Meereskommunikation und maritimer Wirtschaft eine Vorreiterrolle in Deutschland übernehmen, heißt es in dem Antrag. Das Thema Meeresschutz solle mit mehreren Einzelmaßnahmen vorangebracht werden.

Kiel-Marketing soll einen Ocean Dome einrichten

Zum Beispiel soll Meeresschutz ein Schwerpunktthema des Stadtmarketings und der Tourismusstrategie werden. Eine Machbarkeitsstudie soll das Potenzial einer digitalen Meeresvisualisierung im alten Geomar-Gebäude am Westufer untersuchen.

Kiel-Marketing soll einen Ocean Dome als Vorläufer so eines Meeresvisualisierungszentrums einrichten. Ein mobiler Ocean Dome war bereits am Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel erprobt worden. Ziel ist es, schon 2021 beim Ocean Summit und auf der Digitalen Woche einen Ocean Dome zu realisieren.

Auf der Kieler Woche und der Digitalen Woche soll die Stadt sich ab 2021 als Meeresschutzstadt präsentieren. Die Stadt soll sich regelmäßig am jährlichen Ocean Summit, am Cinemare Filmfestival, am Coastal Clean Up und am World Ocean Day beteiligen. Die Verwaltung soll die Kieler Akteure im Meeresschutz und in der Meerespolitik vernetzen.

Ticketpreise für Bus, Bahn und Fähren sollen bis 2023 sinken

Ein weiterer Kooperationsantrag benennt das Ziel, die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr bis 2023 zu verringern. Der Einzelfahrschein soll bis dahin zwei Euro, das Jahresticket 365 Euro kosten. Außerdem möchten SPD, Grüne und FDP das Land Schleswig-Holstein zu einer Änderung der Gemeindeordnung bewegen. Die Selbstverwaltung soll Beschlüsse auch in Video- und Telefonsitzungen fassen dürfen. Eine Lehre aus der Corona-Krise.

Grüner Pfeil für Fahrradfahrer

Die CDU-Fraktion nimmt einen zweiten Anlauf zu einer weiteren Lehre aus Corona: Sie beantragt zusammen mit dem SSW von Neuem, die Digitalisierung der Schulen zu beschleunigen und vor allem Schüler, die zu Hause über keine geeigneten Endgeräte verfügen, zum Beispiel mit Leihgeräten auszustatten. Im Mai hatte Rot-Grün-Gelb sich zur Zustimmung nicht durchringen können. Zudem möchte die CDU-Fraktion die Stadt so schnell wie möglich dazu verpflichten, geeignete Kreuzungen für den Grünen Pfeil für Fahrradfahrer zu benennen.

Die öffentliche Ratsversammlung am Donnerstag, 11. Juni, beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Die Sitzung wird live im Offenen Kanal Kiel übertragen.