Ideen liegen schon länger auf dem Tisch, nun wird es konkret: Stadt Kiel, Land Schleswig-Holstein und Geomar planen direkt an der Kiellinie ein touristisches Leuchtturmprojekt. Was bislang den sperrigen Namen „Meeresvisualisierungszentrum“ trägt, soll noch in diesem Jahrzehnt bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr anlocken.