Kiel

Die erste Machbarkeitsstudie schildert auf 37 Seiten, wo und wie ein Meeresvisualisierungszentrum in Kiel möglich erscheint. Am Gutachten sind drei Büros beteiligt: Skope Inventive Spaces in Hamburg, dwif Consulting in München und fwi in Hamburg.

Es handelt sich um eine explorative Studie, das heißt eine Ersterkundung. Sie gibt Auskunft über das Marktpotenzial, den günstigsten Standort, mögliche Zielgruppen, mögliche Themenschwerpunkte sowie räumliche, technische und organisatorische Voraussetzungen.

320 maritime Akteure machten bei einer Online-Befragung mit

Die Arbeit an der Studie hat nach Auskunft von fwi-Inhaber Andreas Konrath im Mai 2021 begonnen. Die Stadtverwaltung hat damals 320 maritime Akteurinnen und Akteure aus Kiel benannt. 111 von ihnen nahmen im Juli und August 2021 an einer Online-Befragung teil. Weitere 42 Fachleute aus Kiel nahmen im September und Oktober 2021 an zehn Einzel- und 16 Gruppeninterviews teil. Aufgabe war es, eine bevorzugte thematische Ausrichtung und den Vorzugsstandort zu ermitteln.

Im September 2021 gab es zudem einen Workshop von Stadt, Land und Geomar über die Eignung des alten Geomar-Gebäudes an der Kiellinie. Dem Land gehört die Liegenschaft, die Stadt möchte das Meeresvisualisierungszentrum betreiben. Ergebnis: Alle befürworten die neue Nutzung und wollen sie an Ort und Stelle realisieren.

Die Agenturen haben aus eigener Expertise Voraussetzungen, Möglichkeiten und Ziele des Projekts zusammengetragen und visualisiert. Sie haben Erfahrung – und zum Beispiel das Klimahaus in Bremerhaven mitgestaltet.

Aus der Stadtverwaltung waren die Büroleiterin des Oberbürgermeisters, Kathrin Teichert, sowie Gabriela Husmann aus dem Wirtschaftsreferat und Martina Baum aus dem Büro der Stadtbaurätin an der Studie beteiligt, außerdem Uwe Wanger, der Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

Nächster Schritt: eine Machbarkeitsstudie

Nachdem die Explorativstudie im Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung präsentiert und danach veröffentlicht worden ist, will das Kieler Leitungsteam nun weitere Gespräche führen – mit dem Land, mit Geomar, mit den Ratsfraktionen. Angestrebt wird, dass die Ratsversammlung im Juni eine vertiefende Machbarkeitsstudie beauftragt. Darin soll die große Variante L geprüft und konkretisiert werden. Es geht auch um eine arten- und tierschutzgerechte Integration lebender Tiere, etwa die Erhaltung des Seehundbeckens als wichtige Attraktion.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte sich in der zweiten Studie ein Meeresvisualisierungszentrum als realistisch erweisen, soll es eine dritte geben: die Umsetzungsstudie. Sie soll die Realisierung weiter konkretisieren. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist überzeugt, dass das Meeresvisualisierungszentrum „noch in diesem Jahrzehnt“ eröffnet werden kann.