Kiel

Gute Nachrichten für Ost-West-Pendler in der Kiel-Region: Die Stadt Kiel und der Kreis Plön verdichten den Fährverkehr im Förde-Dreieck zwischen Laboe/Heikendorf und Friedrichsort. Außerdem wird die Fachhochschule Kiel (FH) bald auch sonnabends angelaufen.

Das haben der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die Plöner Landrätin Stephanie Ladwig am Montag an Bord der nagelneuen Hybridfähre „Friedrichsort“ bekannt gegeben. Beide sprachen von einem „großen Wurf“. Er bedeutet 34 statt wie bisher 21 Umläufe pro Tag.

Fähren im Stundentakt zwischen neun und 21 Uhr

Vom 5. September an sollen montags bis freitags zwischen neun und 21 Uhr drei von fünf Hybridfähren gleichzeitig auf der Linie F1 zwischen Hauptbahnhof und Laboe einen Stundentakt gewährleisten. Im Berufs- und Schulverkehr zwischen 5.30 und 7.30 Uhr soll es sogar einen 30-Minuten-Takt geben.

Darüber hinaus wird die Schwentine-Linie F2 von Reventlou nach Dietrichsdorf und Wellingdorf spätestens von März 2023 an auch sonnabends bedient. Dann startet an der FH in Dietrichsdorf das Sommersemester. Angestrebt ist ein 30-Minuten-Takt. Der Zeitraum werde an die sonnabendlichen Veranstaltungszeiten der Fachhochschule angepasst, sagte der Geschäftsführer der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK), Andreas Schulz. Wochentags soll der 15-Minuten-Takt ausgeweitet werden. Auf der Linie F2 sollen drei Elektrofähren eingesetzt werden.

Ulf Kämpfer nennt die Förde einen Glücksfall

„Darauf haben wir Jahrzehnte hingearbeitet“, sagte Oberbürgermeister Kämpfer erfreut. „Dass wir jetzt etwas Konkretes anbieten können, ist ganz großartig. Das hätte ich lange nicht zu hoffen gewagt.“ Der Stundentakt und der morgendliche Halbstundentakt seien „ein Quantensprung“. Kämpfer nannte die Förde einen Glücksfall für die Mobilitätswende. „Sie ermöglicht uns, Verkehr umwelt- und klimafreundlich aufs Wasser zu verlegen und Ost- und Westufer besser miteinander zu verbinden.“

Kämpfer ist sicher, dass das künftige Fährangebot den Straßenverkehr auf dem Ostufer entlasten kann. Die Fähren seien dann „eine echte Alternative zum Auto auf dem Ostring“. Kämpfer: „Dann müssen die Menschen in Laboe, Möltenort und Mönkeberg aber auch mitmachen.“

Busfahrpläne im Kreis Plön sollen angepasst werden

Landrätin Ladwig versprach, dass die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) ihre Busfahrpläne prüfen und gegebenenfalls an die Fährzeiten in Laboe und Heikendorf anpassen würden. Dann könne das künftige Fährangebot Wirkung bis weit in die Probstei hinein entfalten.

SFK-Chef Schulz wies auf die Zielgruppe Schülerschaft hin. Für sie werde der Schulweg übers Wasser sehr attraktiv. Schulz nannte als Beispiele die Lernwerft in Friedrichsort, die Gemeinschaftsschule Friedrichsort und die Privatschule Düsternbrook.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Verbesserung des Fährangebots stehe allerdings noch „unter der Voraussetzung, dass genug Personal mit der notwendigen Qualifizierung bei der SFK vorhanden ist“, sagte Schulz. Jede Fähre muss mit einem Kapitän, einem Schiffsführer und mindestens einem Matrosen fahren. Die SFK müsse das zusätzliche Personal bis zum Juli gewinnen, so Schulz, damit es ab September einsatzbereit sei.