Auf dem Schwedenkai in Kiel ist es gerade etwas voller als sonst. Die Ursache ist ein Zwischenfall auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark. Am 14. Januar hatte sich auf einem Güterzug der DB Cargo ein Lkw-Trailer gelöst und drohte abzustürzen. Seither weichen viele Lkw auf den Seeweg aus.