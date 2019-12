Tankstelle, Kiosk, Bäckerei: Nach drei Überfällen im November in Kiel ist der mutmaßliche Täter am Sonnabend von der Polizei gefasst worden. Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, hatte ein Polizist den 35-Jährigen privat beim Einkaufen in Elmschenhagen erkannt.