Die Kieler Radiokinderkirche geht an den Start. Am Sonntag, 5. April, ist auf dem Livestream des Offenen Kanals Kiel bundesweit um 14 Uhr die erste reguläre Sendung zu hören. Das Projekt der Luthergemeinde, der Pfarrei Franz von Assisi und des OKK richtet sich an Kinder bis zwölf Jahre.