Der 1. Mai wird in Meimersdorf traditionell gefeiert. In diesem Jahr sollte es auf dem Dorfplatz ein besonders großes Fest geben, denn der Kommunalverein besteht seit 50 Jahren, und Meimersdorf gehört seit 50 Jahren zu Kiel. Doch aus der großen Party wird wegen der Corona-Krise erst einmal nichts.

Von Karin Jordt