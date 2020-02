Regen kann Jecken nicht schrecken

Meimersdorf.

2008 entstand die Karnevalsgesellschaft Meimersdorfer Narren aus einem Sparclub. Im selben Jahr startete nach einer Schnapsidee auch der erste, selbstgebaute Motivwagen auf einem geliehenen Anhänger durch Meimersdorf. Seit diesem Jahr gehört die Karnevalsgesellschaft mit rund 40 Mitgliedern auch zum Komitee Kieler Karneval, kurz KKK.

Meimersdorfer Narren sind jetzt auch Teil des Komitees Kieler Karneval

Seit Mai 2019 ist Andrea Koslowski nun Präsidentin der Meimersdorfer Narren. „Wir sind gefragt worden, ob wir nicht Teil des KKK werden wollen und haben gerne zugesagt, denn dadurch wurde das Netzwerk größer und wir haben mehr Auftritte“, sagt sie. Und dabei geht es um die Kinder- und Jugendtanzgruppe Meimersdorfer Kids sowie um die „Fröhlichen Fördeheuler“, eine Show,- Parodie- und Playbackgruppe, die 2014 von der KG Eulenspiegel zu der KG Meimersdorf ging.

Uschi Schewtschenko ist seit 20 Jahren schon bei den „Fröhlichen Fördeheulern“. Sie beschreibt ihr Hobby: „Karneval ist selbstgemachter Stress, den wir haben wollen." Und so wartete sie während des Umzugs, der vom Dorfplatz durch Altmeimersdorf bis zu Familia und wieder zurückführte, im Zelt. „Hier gibt es nachher Erbsensuppe, Würstchen, Punsch für Kinder und Erwachsene und belegte Brötchen“.

Kostüme und Garden waren in Meimersdorf nur durch Plastikumhänge schützt

Darauf hatten sich die Umzügler auch gefreut, denn so manch einer kam bei den kalten Temperaturen ganz schön ins Schlottern. Die Kostüme und Garden waren nur durch Plastikumhänge geschützt. Gegen Kälte hilft bekanntlich Bewegung und dafür sorgten die Kammellewerfer vom Meimersorfer Wagen, der in diesem Jahr das Motto „Vom Sparschwein zur Kammelle-Kanone“ hatte. Kein Wunder: 250 Kilogramm hatte Schatzwart Ingo Koslowski in diesem Jahr für den Umzug bestellt. Und die ganzen Bonbons mussten ja schließlich gefangen werden.

Meimersdorfer würden gerne durch die Kieler Innenstadt ziehen

Und so sah man entlang des Zuges kleine Einhörner, Panzerknacker, Schweinchen und Clowns sich fleißig bücken und Naschis in Tüten sammeln. Auch die Rhenania-Garde tanzte mit, ebenso wie die närrischen Gäste aus Rendsburg und Büsum.

Die Präsidentin zog eine erste Bilanz ihrer Präsidentschaft mitsamt dem Feedback ihrer Narren: „Alles war sehr harmonisch und hochmotiviert“. Einen Traum möchte sie verwirklichen. Bislang ist der Meimersdorfer Umzug nur in Meimersdorf. „Toll wäre, wenn wir an Wagen und Gästen so wachsen würden, dass wir für Meimersdorf zu groß werden und nach Kiel müssten. Irgendwann kommt das so, dann steht vielleicht auch die Stadt hinter dieser Idee“, sagt sie.

Dass sich die Meimersdorfer von etwas kaum abhalten lassen, bewiesen sie bei Sturm und Matsch: „Wir haben das so lange geplant, da war uns klar, dass wir das bei jedem Wetter durchziehen“, sagte sie.

