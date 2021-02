Kiel

Wo über Jahrzehnte die hauseigene Schneiderei und die Kantine untergebracht waren, entstehen zehn Ein-Zimmer-Appartements, die Meislahn-Geschäftsführer Daniel Hacker vorzugsweise an Studenten vermieten möchte.Wo über Jahrzehnte die hauseigene Schneiderei und die Kantine untergebracht waren, entstehen zehn Ein-Zimmer-Appartements, die Hacker vorzugsweise an Studenten vermieten möchte.

Wohnen in der Innenstadt soll selbstverständlich werden

„Die Innenstadt ist im Wandel, es gibt zu viele freie Fläche. Hier muss ein Umdenken einsetzen. Einzelhandelsfläche kann auch anders genutzt werden “, sagt Hacker, der vorangehen möchte. „Wir haben in der Holstenstraße eine tolle Hülle mit dem Holstenfleet. Hier entsteht Kiels neue Mitte, die jetzt gefüllt werden muss. Wir tun unser Bestes, um mehr Leben in die Innenstadt zu bringen.“ Mit seiner Meinung steht Hacker nicht alleine da. Auch für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist es wichtig, dass in der City Wohnraum entsteht. „Wohnen in der Innenstadt soll wieder selbstverständlich werden.“ Und es geschieht in Kiel einiges. Zuletzt wurden Wohngebiete im Schlossquartier und in der Alten Feuerwache entwickelt.

Derzeit im Bau sind Projekte an der Haß-, Wille- und Hopfenstraße sowie am Bootshafen. Auch der Haus-und-Grund-Vorsitzende Alexander Blazek ist ein großer Verfechter von Wohnungen in der Innenstadt und plädiert dafür, leerstehende Geschäftsimmobilien in Wohnraum umzuwandeln. „Wenn Menschen ihren Wohnsitz in den Innenstädten haben, brauchen sie Lebensmitteleinzelhandel und fragen gastronomische Angebote nach. Die Fußgängerzonen wären auch nach Ladenschluss belebt, wie wir das in vielen südlichen Ländern oder in Skandinavien erleben.“

Appartements sollen im Mai fertig werden

Bis Leben in die oberen Meislahn-Etagen einzieht, wird es allerdings noch etwas dauern. Wenn alles nach Plan läuft, so Daniel Hacker, können die Appartements im Mai bezogen werden. Der künftige Vermieter kennt aber auch die Tücken bei den Umbauten eines Altbaus. „Man weiß nie, was man noch findet und wo noch unvorhergesehene Arbeiten auftauchen.“ So werden die vierte und fünfte Etage in dem 1937 errichteten Gebäude energetisch aufwendig saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Anschlüsse für Bad und Küche müssen gelegt werden, neue Fenster werden eingebaut.

Zwischen unverputzten Wänden, offenen Wasseranschlüssen und gestapelten Holzbrettern lässt sich aktuell nur erahnen, wie die zehn Zimmer einmal aussehen werden. Noch sind die Geschosse eine reine Baustelle. Doch schon jetzt ist abzusehen, was die Wohnungen im Herzen der City ausmachen werden: eine außergewöhnliche Aussicht über Kiel. Richtung Osten geht der Blick auf das Rathaus. Wer aus den Fenstern nach Westen schaut, sieht die Altstadt mit der Nikolaikirche, das Holstenfleet und den Bootshafen. Damit die künftigen Bewohner möglichst viel von dem Panorama haben, wurden in das Dachgeschoss Cabrio-Fenster eingebaut, die sich ausklappen und in kleine Balkone umwandeln lassen.

Schneiderei zieht aus dem Dachgeschoss aus

Die beiden oberen Stockwerke im Meislahn-Gebäude werden frei, da das Familienunternehmen zum einen keine eigene Kantine mehr im vierten Stock betreibt. Und auch das Atelier, das im Dachgeschoss untergebracht war, hat sich über die Jahre verkleinert. Mittlerweile gibt es noch drei Schneiderinnen, die nun in die dritte Etage ziehen. Zu Hochzeiten waren es über 50. In ihrem neuen Atelier nähen die Schneiderinnen hauptsächlich Taschentücher oder Schlafanzughosen, die im Geschäft verkauft werden.

Der Eingang zu den Ein-Zimmer-Appartements, die zwischen 30 und 40 Quadratmeter groß sind, erfolgt von der Straße Holstenbrücke. Ein Fahrstuhl führt direkt in den vierten und fünften Stock. Einige Anfragen von Mietinteressenten hat Daniel Hacker schon erhalten, eine Zusage aber noch nicht gegeben. Die erfolgt erst, wenn sich abzeichnet, wann die Wohnungen bezugsfertig sind und sich die Höhe der Miete abschätzen lässt. Die will Hacker erst festlegen, wenn sich die Höhe der Baukosten beziffern lässt.

Die Geschichte von Meislahn

Das heutige Modegeschäft Meislahn geht aus der Manufakturwarenhandlung „Haack & Ohlsen“ hervor, die Ferdinand Meislahn 1882 zusammen mit Wilhelm Lorenzen übernahm. 1914 trennten sich die Geschäftspartner, aus der Manufakturwarenhandlung „Meislahn & Lorenzen, Haack & Ohlsen Nachf.“ wurde eine Wäschefabrik. Unter Ferdinand Meislahns Schwiegersohn Wilhelm Hacker, der mit den Meislahn-Töchtern Nanna und Ilse in den Familienbetrieb eingestiegen war, wurde in den 1930er-Jahren der Fokus vermehrt auf elegante Mode gelegt, die an dem Standort an der Ecke Holstenstraße/Holstenbrücke weiterhin das Sortiment prägt.