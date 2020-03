Gelehrtenschule erhält Ort der Begegnung

Ende Januar hatte die Stadt den Stand der Mensabauten zusammengefasst: An der Hebbelschule ist die Fertigstellung für die Sommerferien 2020 angekündigt. Die Mensa der Reventlouschule ist Ende der Sommerferien 2019 an die Schule übergeben worden. Beim Neubau an der Käthe-Kollwitz-Schule gab es Unstimmigkeiten in der Kostenberechnung zwischen Haushaltsplan und Architekten sowie Ingenieuren. Der für Herbst 2019 geplante Baubeginn wurde aufgeschoben. Gleiches gilt für die Mensa des Ernst-Barlach-Gymnasiums. An der Hardenbergschule sind die Raumplanungen für den Mensa-Einbau abgeschlossen. Derzeit geht es um Lüftung und Elektrik.