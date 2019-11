Vandalismus könnte die Täter ebenso angetrieben haben wie ein politisches Motiv: Nachdem in der Nacht zu Freitag sechs Autos an einer Mercedes-Benz-Filiale in Kiel niederbrannten, ermittelt die Polizei in alle Richtungen – auch das Kommissariat 5 für politische Straftaten ist eingeschaltet.