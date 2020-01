Bei einem Unfall auf dem Olof-Palme-Damm (B76) in Kiel ist am Dienstagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Regionalleitstelle bestätigte, sind vier Fahrzeuge auf Höhe der Ausfahrt Kronshagen-Nord ineinander gekracht. Der Verkehr in Richtung Norden staut sich entsprechend zurück.