Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von fünf Jahren und einem Monat, die Verteidigung sieht zwei Jahre auf Bewährung als angemessen an: Der Messerangriff im März vor dem Restaurant Heinrich VIII in der Holtenauer Straße steht nach den Plädoyers am Donnerstag kurz vor seinem juristischen Abschluss. Die achte Strafkammer am Landgericht Kiel verkündet das Urteil kurz vor Weihnachten. Doch welcher Argumentation wird sie eher folgen?

Es ist ein Fall mit vielen Vorgeschichten. Es geht um Eifersucht, Provokation und widersprüchliche Aussagen in verschiedenen Vernehmungen. Dass der 49-jährige Angeklagte Ende März seine Ex-Frau (heute 41) und ihren Begleiter und zwischenzeitlichen Lebensgefährten (41) mit einem Küchenmesser schwer verletzt hat, bestreitet auch die Verteidigung nicht. Rechtsanwalt Philip Storjohann bezweifelte in seinem Plädoyer am Donnerstag jedoch zum einen, dass die Verletzungen Folgen von gezielten Stichen seines Mandanten waren. Zum anderen sei es zur Eskalation gekommen, weil die beiden späteren Opfer den 49-Jährigen mit ihrem Erscheinen im Restaurant provoziert hätten.

Stach der Angeklagte zu, weil er von seiner Ex-Frau provoziert wurde?

Der Angeklagte und seine Ex-Frau hatten das Restaurant zeitweise gemeinsam geführt. Zuletzt half der 49-Jährige dort nur noch aus, auch die 41-Jährige hatte die Geschäfte zum Zeitpunkt der Tat bereits seit Längerem abgegeben. Ihre gemeinsame Ehe war 2020 geschieden worden. Um die beiden gemeinsamen Töchter kümmerten sich beide.

Der Kontakt seiner Ex-Frau zu ihrem neuen Freund missfiel dem Angeklagten offenbar – und das schien auch die 41-Jährige zu wissen. Im Prozess war eine Situation vor der Tat zur Sprache gekommen, in dem sie ihren Freund herbei zitierte, um ihn ihrem Ex-Mann offenbar zu präsentieren. „Sie wollte provozieren. Der Angeklagte ist aber auch empfänglich für Provokationen gewesen“, sagte Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt in ihrem Plädoyer.

Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt sieht beim Messerangriff eine „klare Tötungsabsicht“. Quelle: Sven Janssen

Sie bewertete den Messerangriff auf der Holtenauer Straße als minderschweren Fall. Doch die Staatsanwältin betonte auch, dass für den 41-jährigen Begleiter „eine konkrete Lebensgefahr bestanden hat. Ein Messerstich des Angeklagten hat die Halsschlagader nur knapp verfehlt“, sagte die Anklagevertreterin. Es sei eine „klare Tötungsabsicht“ vorhanden gewesen. Diesen Vorsatz sah Schmücker-Borgwardt bei den Stichen auf die Ex-Frau nicht, wertete diese als gefährliche Körperverletzung. Sie hatte die beiden Männer offenbar trennen wollen.

Zu einer Aussage vor der Kammer war die 41-Jährige nicht fähig gewesen. Sie leidet psychisch stark unter der Tat. Krankenakten und die Befragungen medizinischer Expertinnen hatten dies vor Gericht belegt. Die 41-Jährige hatte sich am ersten Verhandlungstag auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen und den Gerichtssaal weinend verlassen. Ihr zwischenzeitlicher Lebensgefährte konnte im Prozess ebenfalls nicht aussagen. Er war vor Prozessbeginn aus unbekannten Gründen gestorben.

Rechtsanwältin Henrike Kohlmorgen, die die 41-Jährige als Nebenklägerin vertritt, forderte am Donnerstag, dass die Auswirkungen der Tat auf ihre Mandantin im Strafmaß beachtet werden müssten. Den Vorwurf der Provokation wies Kohlmorgen ab. Vielmehr sei die Reaktion des Angeklagten auf die neue Bekanntschaft seiner Ex-Frau ein „fehlgeleiteter Besitzanspruch“ gewesen. „Er hat sie zum Objekt degradiert und ihre Verletzungen auch nicht bereut“, sagte Kohlmorgen.

Auf die Frage wie die achte Strafkammer das Verhalten des Angeklagten und die Vorgeschichte der drei Beteiligten bewertet, gibt es kurz vor Weihnachten eine Antwort. Das Urteil wird am 23. Dezember verkündet.