Wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Kiel am Sonntag mitteilten, erließ am Sonnabend ein Richter am Amtsgericht Kiel den Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Haftbefehl sei jedoch "unter Auflagen außer Vollzug gesetzt" worden. Es hat offenbar eine "Aussetzung gegen Sicherheitsleistung" gegeben, wie sie in Paragraf 116a der Strafprozessordnung vorgesehen ist.

Streit um eine Zigarettenkippe

Der 50-Jährige steht im Verdacht, am Freitagabend einen 37-Jährigen in der Esmarchstraße in Kiel mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zunächst hatte Lebensgefahr bestanden.

Die Männer sollen in Streit geraten sein, als der 37-Jährige eine Zigarette auf den Boden warf. Dabei habe der Tatverdächtige dem Mann mit einem Messer in die Brust gestochen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund wurde zunächst nicht ausgeschlossen.

