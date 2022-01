Kiel

Die Verletzungen sind schwer, aber nicht lebensgefährlich: Nach einem Streit zwischen drei jungen Männern am Wall in der Kieler Innenstadt musste ein 21-jährigr Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft geriet der Kieler am frühen Dienstag gegen 6.45 Uhr am Wall mit zwei 21 und 18 Jahre alten Männern in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 18-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der 21-Jährige konnte selbst einen Rettungswagen rufen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Flüchtige Täter melden sich bei der Polizei

Nach dem Angriff flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst. Noch während der Fahndung, an der zahlreiche Streifenwagen beteiligt waren, meldeten sie sich jedoch telefonisch bei der Polizei und teilten ihren Standort mit. Um 7.20 Uhr konnten sie von Beamten des 2. Reviers am Martensdamm festgenommen werden.

Dabei leistete der 18-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Auf der Dienststelle erlitt er einen diabetischen Schock und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der polizeilich bereits hinreichend bekannte Intensivtäter soll am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kommissariate 11 und 13 der Kieler Kriminalpolizei haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung der drei Personen im Bereich des Walls mitbekommen haben. Es ist nicht auszuschließen, dass diese sich zuvor in einer der dortigen Gaststätten aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/160-3333 entgegen.