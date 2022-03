In einem Kieler Mehrfamilienhaus eskaliert der Dauerstreit zwischen zwei Nachbarn. Auslöser der Spannungen ist der gemeinsam genutzte Laubengang. Fast sechs Jahre benötigt die Justiz für die strafrechtliche Aufarbeitung eines lebensgefährlichen Angriffs.

Berufungskammer in Kiel kippt dreijährige Haftstrafe für Messerattacke auf Nachbarn

Von Thomas Geyer