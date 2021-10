Bei einem Streit Anfang Oktober in Kiel-Mettenhof wurde ein Mann schwer mit einem Messer verletzt. Um die Hintergründe des versuchten Tötungsdelikts am Kurt-Schumacher-Platz zu klären, hat die Polizei nun ein Hinweisportal geschaltet – denn bisher mangelt es trotz vieler Schaulustiger an Hinweisen.