Metall und Müll erschweren die Nutzung  von Wiesen in Wellsee

Für welche Zwecke könnten ungenutzten Wiesen zwischen den Straßen „Wellseedamm“ und „Kieler Kamp“ in Zukunft genutzt werden? Dieser Frage ging der Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne auf einer Sitzung nach, auf der auch Vertreter des Kieler Umweltamtes Stellung bezogen.

Hinter dem Kieler Kamp befindet sich – etwas verborgen – ein Gitterzaun, dessen Tor geöffnet ist. Am Weg stehen ein Container, ein paar alte Hallen und ein kleines Haus. „Das war früher das Haus, in dem ein Schrotthändler gewohnt hat“, erzählte der Vorsitzende des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/Rönne Marco Outzen bei einem Ortstermin im Vorfeld der Sitzung. „Später war in dem Haus der Jugendtreff untergebracht, dann ein Motorradclub und nun ist es vermietet.“

In den 1980er-Jahren sollte aus dem Schrott- ein Sportplatz werden

Links vom Haus befindet sich ein höher liegendes, bewachsenes Gelände, der frühere Schrottplatz Radomski. „Wir haben gesehen, wie hier noch Eisenbahnwaggons hergebracht wurden, die zerteilt worden sind“, erinnerte sich Outzen. Zwischendurch habe es dort öfter gebrannt. In den 1980er-Jahren entstand der Plan, dass auf dem ehemaligen Schrottplatz ein Sportplatz entstehen könnte, so ist in der Chronik des SC Fortuna Wellsee zu lesen. Doch das Umweltschutzamt äußerte Bedenken, sodass diese Idee fallengelassen wurde.

Etwas entfernt befand sich vormals ein Ort für Müllentsorgung: eine riesige Kuhle, in die Müll verschiedener Beschaffenheit geschüttet wurde. Nichts zeugt oberflächlich davon.

Altlasten in Wellsee Im Bereich Kieler Kamp/Wellseedamm/Poppenbrügger Weg gibt es mehrere Flächen mit Altlasten. Der „KFZ-Zerlege- und Schrotthandelsbetrieb“, der ab Anfang der 1940er-Jahre seinen Platz in diesem Bereich hatte, bereitete Metalle auf, indem er sie in Brand setzte. Autoteile und Metallschrott wurden gelagert und vergraben. Im Jahr 1962 siedelte sich die Gesellschaft „Werner & Zeisse KG“ an, die wohl bis etwa 1975 blieb und Schiffs- und Kesselreinigungen mithilfe von Sandstrahl vornahm. Ab 1970 oder früher gab es eine Mülldeponie. Abfälle wurden unter anderem durch die CTG Container Transport GmbH bis 1976 dort abgeladen.

Nun sind gerade umfangreiche Untersuchungen des Kieler Umweltschutzamtes, die im letzten und diesem Jahr liefen und vom Landesumweltamt begleitet wurden, abgeschlossen worden. Von den Ergebnissen berichteten Wiebke Güldenzoph und Volker Ahrendt vom Kieler Umweltschutzamt.

Demnach wurde in einem Bereich nahe der Bodenoberfläche Zink gefunden. Dieser Stoff stamme aus früheren Arbeiten für Schiffs- und Kesselreinigungen mit Sandstrahl, so Güldenzoph. Für Spaziergänger bestehe keine Gefahr. „Wenn dort ein Spielplatz oder ein Wohnhaus entstehen würde, müsste das Erdreich abgetragen werden“, erläuterte sie. Das Grundwasser sei nicht gefährdet.

Neben Zink ist im Boden auch Methan verborgen

An Gasmessstellen zeigte sich unter anderem Methangas im Boden. Das Gas entsteht durch die Zersetzung der Altlasten. Bei einer Nutzung als Naherholungsfläche bestehe „kein Gefährdungspotenzial für den Menschen“, hieß es. Doch eine zusätzliche Messung im Herbst soll weiteren Aufschluss geben.

„Das Gelände steht im Wohnbauflächenatlas“, erläuterte der Vorsitzende des Ortsbeirates. In den 1980er-Jahren sei der städtische Grund und Boden in mehrere Baufelder aufgeteilt worden. Aber aufgrund der Altlasten habe sich wohl kein Investor gefunden, mutmaßte Outzen.

Er wollte von den Vertretern des Umweltschutzamtes wissen, ob dort eine Wohnbebauung möglich sei. „Sie ist nicht unmöglich, aber mit Aufwand verbunden“, sagte Güldenzoph. Ahrendts ergänzte: „In der Regel werden Altablagerungen nicht überbaut. Aber wenn Bauland kostbarer wird, kann es sein, dass man auch daran denkt.“