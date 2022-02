Mettenhof-Fonds: Neue Projekte starten ab März

Mettenhof

Der Mettenhof-Fonds ist ein Erfolgsprogramm für den Stadtteil. Seit 2015 werden aus dem durch Spenden gefüllten Topf soziale Projekte in Mettenhof gefördert – die nächsten fünf starten ab März. Welche neuen Ideen realisiert werden und was der Fonds alles leistet, war einziges Thema im Ortsbeirat Mettenhof. Der tagte am Mittwoch im Bürgerhaus.

Nachdem Corona in den vergangenen Jahren die Umsetzung vieler Ideen erschwert hat, soll es nun ab März mit neuem Elan losgehen. Schwungvoll wird es zum Beispiel beim Christlichen Verein. Der lädt im März und April zusammen mit einem senegalesischen Kursleiter zu einem Trommelworkshop mit der Djembe ein. Geflüchtete Menschen sowie Mettenhoferinnen und Mettenhofer ab zehn Jahren lernen verschiedene senegalesische Trommelrhythmen. „Das Ziel ist ein kultureller Austausch“, gab Ortsbeiratsvorsitzender Sönke Klettner (SPD) Informationen des Stadtteilbüros Mettenhof zu den Projekten weiter. Das Büro hat die Geschäftsführung des Fonds inne. Formeller Träger ist der Christliche Verein zur Förderung sozialer Initiativen in Kiel.

Das ist der Mettenhof-Fonds Der Mettenhof-Fonds unterstützt jährlich soziale Kleinstprojekte im Stadtteil mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro. Die Geschäftsführung des Fonds hat das Stadtteilbüro Mettenhof inne, formaler Träger ist der Christliche Verein Kiel. Was wird gefördert? Gefördert werden Projekte, die die Lebensbedingungen sowie die Lebens- und Teilhabechancen der Menschen im Stadtteil verbessern. Vorwiegend werden Projekte in den Bereichen Freizeit, Soziales, Bildung und Kultur gefördert, die insbesondere Kindern, Jugendlichen und Familien zugutekommen. Wichtig: Die Projekte müssen neu sein. Wer kann Projektanträge stellen? Bewerben können sich gemeinnützige Institutionen, Vereine, Verbände, Schulen, Kirchen und soziale Einrichtungen. Wie hoch ist die Fördersumme? Projekte werden mit bis zu maximal 1000 Euro gefördert. Wer entscheidet über eine Förderung? Eine unabhängige Jury wählt Anfang 2023 aus den Bewerbungen die zu fördernden Projekte aus. Wann ist der nächste Förderzeitraum? Start des Förderzeitraums ist März 2023. Ein Jahr lang haben die Ideengeber Zeit, Projekte zu realisieren. Bewerbungen sind bis 15. November 2022 möglich. Antragsformulare und Förderkriterien sind im Stadtteilbüro Mettenhof, Bergenring 30, 24109 Kiel, Tel. 0431/5308157, E-Mail sbmettenhof@web.de, erhältlich. Wie finanziert sich der Fonds? Der Mettenhof-Fonds ist auf Spenden angewiesen. Spendenkonto: Christlicher Verein Kiel e.V., Förde Sparkasse, IBAN DE77 2105 0170 0092 0312 10. BIC NOLADE21KIE, Verwendungszweck Mettenhof-Fonds.

Die Frauenberatungsstelle Eß-o-Eß organisiert für 15 Migrantinnen und Alleinerziehende einen WenDo-Selbstverteidigungskursus zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Die Anlaufstelle Mettenhof (anna) des Awo-Kreisverbands Kiel bietet einen digitalen Treff mit Schulungen vor allem für Seniorinnen und Senioren zum Thema Smartphones, Tablets und digitale Medien an.

Marlies Geller, Ursula Kapp, Schneiderin Suhila Nabhan, Ursula Siedler und Rim Bazouaa (von links) bringen nach Ostern Frauen im Birgitta-Thomas-Haus das Nähen bei. Quelle: Jennifer Ruske

Nach Ostern startet die Pfarrei Franz von Assisi im Birgitta-Thomas-Haus einen Freitags-Nähtreff für zehn Frauen aus allen Kulturen (10 bis 12 Uhr). Der wird bis Ende 2022 laufen. Unter Anleitung einer Schneiderin und mit Unterstützung einer Sprachmittlerin und Ehrenamtlichen lernen Frauen die Grundlagen des Nähens. Laura Gaburro von der Pfarrei nimmt unter l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de Anmeldungen entgegen.

Freizeitführer aus Kinderperspektive geplant

Einen niedrigschwelligen Freizeitführer aus Kinderperspektive will das Familienzentrum „Bunte Welt“ vom Haus der Familie zusammen mit Familien und Kindern erarbeiten. Der soll als bildreicher Prospekt und in digitaler Form Kultur- und Freizeitangebote sowie Orte der Erholung im Stadtteil benennen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großen Dank für die Organisation des Fonds gab es von Seiten des Ortsbeirates an die Adresse des Stadtteilbüros. Das hat über den Fonds – mit den fünf neuen Projekte – insgesamt 33 Projekte mit einer Summe bis zu jeweils 1000 Euro finanziert und damit zum guten Miteinander im Stadtteil beigetragen. Denn alle Projekte sorgen für kulturellen Austausch, unterstützen die Teilhabe und dienen „der weiteren Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils und helfen, die Lebensqualität aller Altersgruppen im Stadtteil zu verbessern“, so Klettner. Überdies unterstützt der mit Spenden gefüllte Fonds mit 5000 Euro pro Jahr das Stadtteilfest und andere regelmäßige Aktivitäten in Mettenhof sowie die Homepage des Stadtteils mettenhof.de.

Neues Ortsbeiratsmitglied: Susanne Petersen sitzt für die Grünen neu im Stadtteilgremium. Quelle: Jennifer Ruske

Susanne Petersen neues Ortsbeiratsmitglied

Der Ortsbeirat in Kürze: Für die Grünen ist Susanne Petersen neu im Ortsbeirat dabei. Die 40-jährige Mettenhoferin hat bereits Erfahrung mit Stadtteilgremien. Die Volljuristin, die beim Diakonischen Werk arbeitet, saß schon in den Ortsbeiräten Russee und Mitte. Jetzt will sie sich in ihrem Stadtteil für die Anliegen der Menschen einsetzen. Besonders die sozialen Themen liegen ihr am Herzen.