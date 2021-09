Mettenhofer Stadtteilfest bot an 21 Stationen ein buntes Programm

Mettenhof

Voller Erfolg für das Mettenhofer Stadtteilfest: Zum ersten Mal fand die Veranstaltung dezentral statt: Einrichtungen, Vereine und Institutionen boten am Sonnabend an 21 Stationen ein Programm für Jung und Alt. Und das lockte zahlreiche Familien an.

Auf die Plätze, fertig, los: Punkt 13 Uhr startete das bunte Treiben mit einem Open-Air-Gottesdienst vor der Birgitta-Thomas-Kirche und Grußworten von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und dem Ortsbeiratsvorsitzenden Sönke Klettner. Die luden zu einem spannenden Spaziergang durch Mettenhof und zum Entdecken der einzelnen Stationen ein.

Stadtteilfest: Gefeiert wurde auf Abstand

Pandemiebedingt wurde in diesem Jahr nicht gemeinsam auf der Wiese am Heidenberger Teich gefeiert, sondern jede Einrichtung präsentierte vor ihren Türen ein eigenes Programm. „Wir wollten nach der Absage des Stadtteilfestes in diesem Jahr unbedingt etwas für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer anbieten“, sagte Melanie Begenat vom Stadtteilbüro, die das Fest unter dem Motto „Mettenhof feiert mit Abstand am besten“ koordinierte. Ihr Fazit am Ende des Tages: „Unsere Bemühungen wurden sehr gut angenommen. Es war überall richtig voll.“

In 38 Sekunden bis zur Spitze Mit dem Beginn des Stadtteilfestes fiel auch der Startschuss zum 15. Vonovia-Hochhauslauf im Bergenring 30. Insgesamt 24 Läuferinnen und Läufer jeden Alters hatten sich angemeldet, um die sieben (Kinder) oder 13 Stockwerke (Erwachsene) des Mettenhofer „Wolkenkratzers“ in Bestzeit zu erklimmen. Als Stammläuferin wieder mit dabei war Maren Stoltenberg (78) aus Gettdorf, die in 55:49 Sekunden im siebten Stock ankam. Noch schneller war Baran Akkus (Kinder 8 bis 11 Jahre), der für die Strecke nur 38:25 Sekunden benötigte. Bei den Männern holte sich Markus Gehm den ersten Platz. Er bewältigte die 180 Stufen in den 13. Stock in 57:20 Sekunden. „Die Läuferinnen und Läufer waren heute wieder Weltklasse“, lobte Organisatorin Bärbel Lorenz Dubiela. Neben dem Hochhauslauf sorgten eine Hüpfburg und andere Kinderaktionen sowie Kaffee, Kuchen und Grillwurst für einen regen Zulauf.

„Endlich findet mal wieder was im Stadtteil statt, endlich gibt es mal wieder was für die Kinder“: Diesen Satz hörte man am Sonnabendnachmittag öfter. Von Tegsti Zaray etwa, die mit ihrer Familie vor der Kirche Kaffee und Kuchen genoss, während die Kinder sich beim Bewegungsangebot austobten. Bewegung gab es auch hinter der Kirche. Mit einem Radarmessgerät ermittelten die Teams vom Jugendbüro und von der Thomas-Gemeinde, wie schnell Kinder laufen können. „Die Schlange hier nimmt kein Ende“, freuten sich die Veranstalterinnen Susanne Wendt und Uta Birkenstock darüber, wie gut ihr Angebot ankam. Spiel und Spaß gab es auch vor dem Bürgerhaus: Hoch hinaus ging es auf dem Kletterturm. Ebenfalls hoch hinaus – und möglichst weit – sollten am Stand nebenan die selbstgebastelten Papierflieger fliegen. „Meiner ist fast zwei Meter weit geflogen“, sagte Lucrezia (3) stolz.

Geburtstagskind Ayleen freute sich aufs Reiten

Basteln und am Glücksrad drehen standen auch auf dem Kurt-Schumacher-Platz hoch im Kurs: „Ich habe heute Geburtstag und durfte mir aussuchen, wo wir hingehen“, sagte die zehnjährige Ayleen. Viel los war beim Glücksraddrehen, die Schlange vor dem DRK Stand war lang. Also hatte die Gruppe erst einmal bei der Frauenberatungsstelle Zauberstäbe und Kraftsteine bemalt. „Und jetzt gehen wir zum Awo-Kinder- und Jugendbauernhof zum Reiten.“

Enten-Rennen einmal anders. Hinten sorgen Claudia Hansen, ihre Tochter Alexandra (6) und ihr Bruder Axel Moritz (von links) für Wasser, vorne hilft Piet (3) dem langsamen Plastiktier ein wenig auf die Sprünge. Quelle: Jennifer Ruske

Auf dem Weg dahin verlockte Musik zum Stehenbleiben: Vor der Erziehungsberatung im Skandinaviendamm sorgten die „Blindfische“ für ein Mitmachprogramm. „Die Lieder kamen so gut an, dass die Menschen selbst auf der anderen Straßenseite stehenblieben und mitgetanzt haben“, freute sich Mitarbeiterin Maren Frei. Kein Wunder, denn: „Die Lieder sind einfach toll“, fanden Laurin (4), Jurica, Luise und Felix (alle 7), die begeistert beim Piratenlied mittanzten.

Mitmachspiele gab es auch auf Hof Akkerboom. „Es gibt so viel zu sehen und zu erleben, dass man gar nicht weiß, wo man als Erstes hingehen soll“, freuten sich Caro und Axel Moritz mit Piet (3) und Claudia und Malte Hansen mit Alexandra (6) über das bunte Angebot. „Es ist einfach super, was die Vereine hier für die Kinder auf die Beine gestellt haben. Und es ist toll, dass wir beim Stadtteilfest so wieder zusammen feiern konnten. Das haben wir vermisst.“