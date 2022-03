Umgekehrte Rollen in der Christlichen Schule in Kiel. Bei einem Besuch für das Projekt „Medien in der Schule“ wird KN-Reporter Steffen Müller von den Viertklässlern mit Fragen gelöchert – statt wie üblich selbst Fragen zu stellen. Eine interessante Erfahrung vor allem für den Journalisten.