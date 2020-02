Kiel

Ein kleines, schüchternes Schwein lebt in der Hauptfiliale der Förde Sparkasse am Lorentzendamm und hält dort einen Schatz versteckt. Das Schwein zeigt sich allerdings nur Kindern, und wo sich das Schwein versteckt, findet nur heraus, wer kleine Rätsel löst und dadurch einen Code erhält. Die Schüler mussten bei dieser Schnitzeljagd durch die Bank also gut aufpassen.

Jagd nach dem Schatz startete im Tresorraum

Die Jagd nach Schwein und Schatz begann an einer dicken Panzertür im Tresorraum. Nicht zum ersten Mal fand die Schatzsuche in der Förde-Sparkasse, Projektpartner von Medien in der Schule – kurz MiSch –, statt. Doch die Schüler der Johanna-Mestorf-Schule erlebten eine Premiere: Erstmals durfte eine Klasse den Raum mit den Schrankfachanlagen betreten und nicht nur durch die dicken Gitterstäbe blicken. Die Kinder schauten sich staunend in dem Raum mit meterhohen Decken und Tausenden Schließfächern um.

Wie viele Schließfächer hat die Förde Sparkasse ?

Wie viele Schließfächer den Kunden der Förde Sparkasse genau zur Verfügung stehen, mussten die Schüler zum Start ihrer Rallye beantworten. Erst im dritten Versuch errieten sie die richtige Antwort: 3220. Und wie viele Etagen hat das Bankgebäude? Das konnten die Schüler gleich im ersten Versuch beantworten: Sechs Stockwerke hat die Zentrale.

Und die erklommen die Schüler daraufhin im Treppenhaus. Oben angekommen sagte André Santen, Leiter Unternehmenskommunikation der Förde-Sparkasse: „Ihr seid jetzt in einem Raum, in den nur ganz besondere Gäste dürfen: Der Bürgermeister, der Ministerpräsident und natürlich auch unsere MiSch-Gäste.“ „Muss der Bürgermeister denn auch die Treppen nehmen?“, kam eine Nachfrage.

Bargeld ist "Baumverschwendung"

Im sechsten Stock sahen sich die Schüler zwei Kurzfilme an, in denen sich die letzten beiden Ziffern für den Code versteckten. Darin erfuhr die Klasse, wie das Bargeld in der Bundesdruckerei entsteht. „Aber das ist doch Baumverschwendung!“, wandte ein Schüler zu Recht ein. „Deswegen geht der Trend ja auch immer mehr zum bargeldlosen Bezahlen“, gab ihm Santen recht.

Eispause mit Blick über die Altstadt Kiel

Den Code hatten die Schüler geknackt. Doch bevor das Versteck des Schweins gesucht wurde, genoss die Klasse auf der Dachterrasse eine Eispause mit Blick auf die Kieler Altstadt: auf den Kleinen Kiel und den Hiroshimapark, auf das Opernhaus, in dem sie jedes Jahr das Weihnachtsmärchen sehen, den Rathausturm und die Kieler Nikolaikirche, über die sie im Sachunterricht viel erfahren hatten.

Schwein hinterließ den Schülern einen Schatz

Anschließend musste die 4a noch den Schatz finden. Der sollte hinter einer Tür warten, an der ein Zettel mit den vier Zahlen kleben würde. Bei einem Besprechungsraum in der ersten Etage wurden die Kinder fündig. Das Zimmer stellten sie komplett auf den Kopf, blickten hinter Schränke, unter den Tisch und zwischen die Stühle. Mit Erfolg: Unter der Sitzfläche eines Stuhls klebte eine Nachricht des Schweins. Den Kindern wollte es sich nicht zeigen. Doch einen Korb mit Geschenken hatte das Schwein an der Kundeninfo für die Schüler hinterlassen.

So geht MiSch weiter Bis zum 14. März bekommen 51 Grundschulen aus der Region die Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung ins Klassenzimmer geliefert. MiSch bieten beide Zeitungen in Kooperation mit der Förde-Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen an. 83 dritte und vierte Klassen mit rund 1700 Schülern nehmen in diesem Jahr an dem Projekt teil, das Lese- und Medienkompetenz fördert und einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit einer Tageszeitung gewähren soll. Angelpunkt der Entdecker ist der MiSch-Blog. Darin halten die Schüler ihre Eindrücke und eigenen Beiträge fest – unter anderem für den Kreativwettbewerb, der unter dem Motto „So leben wir in 100 Jahren“ steht. Bis zum 6. März können die Klassen dort ihre Beiträge hochladen.

