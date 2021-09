Kiel

„Woher haben Sie die Sicherheit, dass die Informationen stimmen?“ Gleich die erste Frage, die in der 8f der Kieler Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule gestellt wird, dreht sich um Grundsätze journalistischer Arbeit. Die Klasse hat sich, wie ihre Parallelklasse 8e, Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten eingeladen. Sie wollen darüber zu sprechen, wie Journalismus funktioniert und wie eine Zeitung entsteht.

Seit dem 13. September beschäftigen sich 1388 Schülerinnen und Schüler aus 64 Klassen mit diesen Fragen. Sie nehmen am Projekt „MiSch – Medien in der Schule“ teil und bekommen die Kieler Nachrichten ins Klassenzimmer geliefert.

MiSch: Die Klassen können sich Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten einladen

Denn gemeinsam mit der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen wollen Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung die Schülerinnen und Schüler fit für die Nachrichten- und Medienwelt machen. Deshalb können sich die teilnehmenden Klassen von einer Redakteurin oder einem Redakteur der Kieler Nachrichten vom Alltag in den Medien erzählen lassen.

Beim Besuch von KN-Redakteurin Jördis Früchtenicht im Rahmen von MiSch nutzen die Schülerinnen und Schüler der 8f der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule die Chance, Fragen rund um den Alltag in den Medien zu stellen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Das haben die 8e und 8f der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule genutzt. Sie sind die ersten Klassen, die Besuch bekommen. Auf den Termin sind die Schülerinnen und Schüler dabei so gut vorbereitet wie Journalistinnen und Journalisten. Die Fragen sind notiert, das Interview kann losgehen.

Zur ersten Frage nach den Informationen geht es in der Antwort gleich um das Zwei-Quellen-Prinzip. Es wird nicht einfach aufgeschrieben, was von einer Quelle behauptet wird. Das Gesagte wird noch einmal überprüft und durch mindestens eine weitere Quelle bestätigt.

Journalisten wird nicht vorgeschrieben, worüber sie berichten

Schnell geht es im Gespräch auch darum, dass Journalistinnen und Journalisten nicht von der Politik vorgeschrieben bekommen, worüber sie berichten sollen, sondern frei und unabhängig entscheiden, was sie schreiben.

Doch die Schülerinnen und Schüler interessiert nicht nur die journalistische Arbeitsweise, sondern auch die Zeitungsproduktion: In der 8e kommt wie in der 8f die Frage auf, wie lange es dauert, bis eine Ausgabe vorliegt. Die Antwort versteckt sich schon in dem Begriff „Tageszeitung“ – innerhalb von 24 Stunden muss sie fertig sein.

Dabei wird der Tag bis in den späten Abend hinein genutzt, um Artikel zu schreiben und die Zeitungsseiten zu gestalten. Nach dem Redaktionsschluss werden die Exemplare in der Nacht gedruckt und bis zum frühen Morgen in den Briefkästen der Leserinnen und Leser verteilt. Wenige Stunden später wird dann schon die nächste Ausgabe geplant.

In der 8f der Kieler Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule werfen Hamza (13) und seine Mitschülerinnen und Mitschüler im Rahmen von MiSch regelmäßig einen Blick in die Kieler Nachrichten. Das Zeitunglesen findet Hamza gut: „Da erfahre ich Sachen, die ich sonst nicht erfahren würde.“ Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Zeitung nun regelmäßig in der Schule zu lesen, finden die Achtklässlerinnen und Achtklässler gut. „Mit dem Zeitunglesen kann man sein Allgemeinwissen stärken“, sagt Ecrim (13). Für Kaan ist besonders der Sportteil spannend. „Da stehen Dinge, die ich sonst nicht lesen würde“, so der 13-Jährige.

Hemen hat in der gedruckten Zeitung einen Vorteil gegenüber Online-Veröffentlichungen oder digitalem E-Paper erkannt: „Die ist zum Beispiel für ältere Leute gut, die sich nicht so sehr mit Technologie auskennen.“

Lehrer Leif Gustafson: Durch MiSch wird die Medienwelt weniger abstrakt

Der Klassenlehrer der 8f, Leif Gustafson, blickt aus einem etwas anderen Winkel auf das Projekt MiSch. Dadurch werde das Zeitunglesen zumindest für einige Zeit ein Teil des Alltags. „Es ist wichtig, Medien und Nachrichten für Schülerinnen und Schüler erlebbar zu machen.“ Durch MiSch werde die Welt der Medien etwas weniger abstrakt.

Das Projekt wird die Klassen der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule wie auch der anderen Schulen noch einige Wochen begleiten. Dazu gehört nicht nur die Zeitungslieferung und der Besuch aus der Redaktion: Am Mittwoch ist die letzte Chance für die teilnehmenden Klassen, sich für einen Blick hinter die Kulissen der Wunderino-Arena zu bewerben. Am Donnerstag wird die Gewinnerklasse von der Förde Sparkasse ausgelost.