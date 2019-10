Wie Michelle ihre Fans in Kiel enttäuschte

Kiel

Aufregung beim Michelle-Konzert in Kiel: Trotz teurer Sitzplätze zum Stückpreis von bis zu 100 Euro konnten einige Fans die Bühne in der Sparkassen-Arena kaum sehen. Grund: Die Schlager-Sängerin hat bei ihrem Auftritt am vergangenen Sonnabend die Konzertbesucher gleich zu Beginn dazu aufgerufen, in die vorderen Reihen zu kommen.

Manche Plätze in Kiel wurden mit Ellenbogen verteidigt

Andrea Zimpel, die extra aus Mecklenburg-Vorpommern angereist war, zeigte sich empört: "Plötzlich standen Besucher vor uns, die viel weniger für ihr Ticket bezahlt haben", sagte sie KN-online. Viel schlimmer sei jedoch, dass auch älteren und behinderten Menschen die Sicht genommen worden ist.

Zur Galerie Die Sängerin Michelle begeisterte knapp 2000 Zuschauer in der Sparkassen-Arena.

"Die hätten sich das Konzert besser zu Hause angeschaut." Nach der Pause sei sie nur noch mit Verweis auf ihr Ticket in der vordersten Reihe von anderen Besuchern vorgelassen worden. Mitunter seien die Plätze sogar mit Ellenbogen verteidigt worden. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Zimpel. Sie kenne es nur so, dass die Besucher bei den letzten Liedern nach vorn kommen.

Beschwerden auch von vorherigen Michelle-Konzerten

"Eine Bekannte ist gar nicht mehr durchgekommen und hat auch von den Security-Mitarbeitern keine Hilfe erhalten", sagt Andrea Zimpel weiter. Diese habe deswegen noch vor Ende der Veranstaltung die Heimreise angetreten.

Mit der Kritik ist Zimpel nicht allein. Auf der Facebook-Seite der Künstlerin machen weitere Fans ihrem Ärger Luft. Auch auf vorherigen Konzerten hätten sie nicht den gewünschten Blick auf Michelle ergattern können.

Die TABU LIVE Tour läuft auf großer Flamme… 🔥 Habt ihr schon eure Karten? ICH FIND SCHLAGER TOLL! war zu Gast und hat... Gepostet von Michelle am Donnerstag, 26. September 2019

Mit einer bloßen Erstattung des Ticketpreises sei es nicht getan, wo sich viele Besucher so lange auf das Konzert gefreut hätten. "Die Geschädigten sollten Freikarten für ein Extra-Konzert nur für sie mit freier Anreise und Unterbringung erhalten", wünscht sich ein Nutzer und fordert den Veranstalter zum Handeln auf.

Veranstalter rechtfertigt den Auftritt von Michelle in Kiel

Tourveranstalter Dieter Semmelmann erklärt das Verhalten von Michelle so: "Unsere Künstlerin war von der positiven Aufnahme durch das Publikum so emotionalisiert, dass sie ihre Freude darüber mit diesem Aufruf zum Ausdruck gebracht hat." Sie werde das auf den nächsten Konzerten vermeiden.

"Wir bitten um Entschuldigung", sagt der Geschäftsführer. Er versichert, in Zukunft sicherzustellen, dass auch Gäste mit körperlicher Behinderung das Konzert verfolgen können. Auf Beschwerden werde das Unternehmen individuell eingehen. Semmelmann ist dennoch überzeugt, "dass fast alle Besucher von der Show und der Stimmung angetan waren und das Konzert sehr genossen haben".

Michelles nächster Stopp auf ihrer "Tabu"-Tour ist an diesem Dienstag Kassel.

Weiter Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.