Den Trend des Superfood Microgreens gibt es schon seit Jahren in Deutschland. In Kiel ziehen nun Frederic Laloi und Yasin Caliskan Keimlinge in ihrem Geschäft in der Beselerallee heran und verarbeiten sie zu Pesto, Smoothies und Suppen. 25 Gemüse- und Kräutersorten haben sie im Sortiment.