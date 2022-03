Kiel/Eckernförde

Sie setzen Mieter unter Druck, drängen diese zum Auszug und drohen denen, die standhaft bleiben: Die Affäre um die Hausverwaltung Susanne Beyer aus Eckernförde, vor der – wie berichtet – der Kieler Mieterverein wegen Mieter-Mobbings warnt, zieht immer größere Kreise.

Mittlerweile haben sich bei den Kieler Nachrichten mehr als ein Dutzend betroffene Mietparteien aus mindestens acht Mehrfamilienhäusern in Kiel, Gettorf und Westensee gemeldet. Nun hat die Hausverwaltung, die zuvor zwei KN-Anfragen nicht oder nur kurz beantwortet hatte, ausführlich Stellung zu den Vorfällen bezogen.

Hausverwaltung Beyer betreut rund 1000 Wohnungen

Nur durch die leuchtend rote Außenfassade sticht der Sitz der Firma Beyer in der Innenstadt von Eckernförde hervor. Ansonsten wirkt die kleine Bürofläche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses fast unscheinbar.

Von hier aus werden rund 1000 Wohnungen verwaltet, hauptsächlich in Schleswig-Holstein. Auch als Makler ist das Unternehmen aktiv, verkauft Wohnungen in Kiel oder München. Insgesamt arbeiten 13 Menschen für die Firma, acht davon als Hausmeister in den verwalteten Immobilien.

Hinter der linken Fensterfront sitzt Alen Ajdarpasic an einem Schreibtisch. Er ist 37 Jahre alt, arbeitete früher als Medienkaufmann, seit Mitte 2019 ist er Inhaber der 20 Jahre zuvor gegründeten Hausverwaltung. Übernommen hat er das Unternehmen von Susanne Beyer, der Name „Susanne Beyer Immobilien“ ist geblieben, Beyer selbst ist nicht mehr im operativen Geschäft tätig.

Hausverwaltung Beyer teilt gegen Kieler Mieterverein aus

Ihr Mann, Dietrich Beyer (75), ist noch da. Seine Funktion bezeichnet er als Berater. Zusammen mit Ajdarpasic hat er Berichte der Kieler Nachrichten zu den Mietmobbing-Vorwürfen rausgesucht. „Unfair“ nennt Beyer sie. Er ist derjenige von beiden, der mit Abstand am meisten zu sagen hat. Und während er erzählt, wird immer klarer, wie es wohl zu den Drohbriefen gekommen ist.

Es sei normal, dass sich ein Prozent der Mieterinnen und Mieter beschweren würden, sagt Beyer. Ein rauer Ton in Schreiben an einige Mieter sei bei Hausverwaltungen üblich. Ein Generalverdacht, den Alexander Blažek, Vorsitzender von Haus und Grund Schleswig-Holstein, auf Nachfrage als „absurd“ zurückweist. „Als seriöser Vermieter will ich mir doch nicht meinen Ruf versauen.“

Beyer sieht sich indes im Recht. „Wenn Mieter die Wohnung verwohnen oder die Miete nicht zahlen, werde ich sauer.“ Was passiert, wenn Dietrich Beyer sauer wird, deutet sich in seiner Wortwahl an. Da wird ein Mieter aus der Schillerstraße 20 als „undankbarer Lümmel“ beschimpft, die Berichte über ihn in den Kieler Nachrichten als Lügenpresse bezeichnet – ohne das zu konkretisieren. Den Kieler Mieterverein nennt Beyer „bösartig“, der Verein gebe „nur die Lügen der Mieter weiter“.

Mietern in Kiel, Gettorf und Westensee wird regelmäßig Auszug nahegelegt

Dort stößt das gelinde gesagt auf Erstaunen. „Wir warnen vor der Hausverwaltung ja nicht auf Grundlage von Hörensagen der Mieterinnen und Mieter“, sagt Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Mietervereins. „Uns liegen die konkreten Schreiben der Hausverwaltung vor.“

Auch die Kieler Nachrichten haben Einsicht in etliche Briefe und E-Mails der Firma Beyer an Mieter in Kiel, Gettorf und Westensee. Meistens verfasst von Beyer oder Ajdarpasic, zwei andere Mitarbeiter schrieben aber auch Briefe an die Mieter, sagt Beyer.

In vielen Schreiben finden sich dieselben Muster. Es wird auf bevorstehende Einschränkungen wie ausfallende Heizungen, Baulärm oder ähnliches hingewiesen. Die Schreiben enden meistens mit dem Satz, dass man jederzeit ausziehen könne. Mal als „freundlicher“ Hinweis, mal deutlicher: „Ziehen Sie endlich aus!“

Mieterin aus Kiel wird mit dem Tierheim für ihre Katze gedroht

Mit Kündigung droht die Hausverwaltung den betroffenen Mietparteien regelmäßig. Einem Mieter aus dem Haus im Schneiderkamp 2a und b in Kiel wurde nach mehrfachen Drohungen sogar der Kauf der Mietwohnung zu einem konkreten Preis angeboten, so könne er „die Kündigung vermeiden“.

Einige Mieter berichten, dass sie sich durch die andauernden Hinweise, dass man ja jederzeit ausziehen könne, stark unter Druck gesetzt gefühlt hätten. Sie seien deswegen schließlich tatsächlich ausgezogen. Dietrich Beyer empfindet das Vorgehen der Verwaltung hingegen nicht als bedrohlich.

Eine eindeutige Drohung findet sich zumindest in einem Brief an eine Mieterin im Schneiderkamp. Sie hielt eine Katze in ihrer Wohnung. Als Beyer als Verwalter eingesetzt wurde, kam es zum Clinch. Die Katze lungere nur im Treppenhaus herum, heißt es in einem Brief der Verwaltung. Und weiter: „Wir werden sie demnächst einfangen und dem Tierheim übergeben.“

Beyer entschuldigt sich für Beschimpfungen der Mieter

Wörter wie „PFUI“ und „ungezogen“, Sätze wie „Es wird Ernst für Sie“, „Sie scheinen eine renitente Mieterin zu sein“ oder „Das ist ein ganz schlechter Stil von Ihnen!“ finden sich in einigen Schreiben ebenfalls wieder. Was sagen Beyer und Ajdarpasic dazu?

Ajdarpasic rechtfertigt sich zunächst: Als Hausverwaltung erhalte man auch unschöne Schreiben von Mietern. „Wie man es hineinruft, so schallt es hinaus.“ Etwas später im Gespräch sagt Dietrich Beyer dann aber: „In einigen Fällen war es sicher überzogen von uns. Wir geloben Besserung und entschuldigen uns.“

Gestritten wird auch darüber, ab wann Mieter eine Mietminderung durchsetzen dürfen. Fall eins: Die Schillerstraße 20, wo laut Aussage der Mietparteien seit mehr als einem Jahr lauter Baulärm herrscht. Beyer bestätigt, dass es teilweise Baulärm gebe. „Das müssen die Mieter aber dulden.“ Als Grund nennt er, dass es sich um eine energetische Sanierung handle.

Streit um Mietminderungen in Wohnhäusern in Kiel

Im Prinzip liegt Beyer damit richtig: Bei energetischen Sanierungen, von denen letztendlich auch die betroffenen Mieter etwas haben, bestehe eine Duldungspflicht der Mieter, sagt die Kieler Rechtsanwältin Andrea Bartholl.

Eine Mietminderung dürfe dann in den ersten drei Monaten nicht erfolgen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Bauarbeiten mit einem Zeitraum von drei Monaten angekündigt wurden. Eine solche Ankündigung soll es laut den Mietern aber nicht gegeben haben. Abgesehen davon dauerten die Arbeiten schon deutlich länger als drei Monate an.

Fall zwei: Im Schneiderkamp funktionierte die Heizung monatelang nicht. „Es könnte kalt werden“, hatte die Hausverwaltung im August an alle Mieter geschrieben, mit dem Hinweis, dass sich bis Ende Oktober kein Heizungsbauer finden lasse. Eine Mieterin kündigte an, ihre Miete deswegen zu mindern.

Mietshäuser in Kiel: Hausverwaltung wollte kurzfristige Kellertäusche durchsetzen

Es sei draußen noch warm, antworteten die Verwalter per E-Mail. Die Minderung akzeptierten sie nicht. „Für Altbau sind nach der Rechtsprechung in der Regel Raumtemperaturen von 20 Grad durch den Vermieter geschuldet“, sagt Expertin Bartholl. Sei das durch zu niedrige Außentemperaturen nicht möglich, müsse die Heizung funktionieren, sonst sei eine Minderung gerechtfertigt. Die Mieterin verzichtete in dem Fall darauf, ihre Minderung durchzusetzen, weil die Heizung Anfang Oktober wieder funktionierte.

Fall drei: In einigen Mehrfamilienhäusern forderte Beyer Mieter dazu auf, ihren Kellerraum zu tauschen. Diese seien falsch zugeordnet worden. Grundsätzlich ein Vorgang, der rechtlich in Ordnung ist, wenn die Keller im Grundbuch tatsächlich einer anderen Wohnung zugeordnet sind. Man müsse den Tausch aber mindestens 14 Tage vorher ankündigen, sagt Bartholl. Dietrich Beyer sagt, das habe man gemacht.

In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es aber: „Der Keller wird in der nächsten Woche gebraucht, weshalb wir Sie hiermit auffordern, den von Ihnen genutzten Kellerraum leer an uns zu übergeben“. Eine Frist von 14 Tagen? Fehlt. Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch andere Mieter.

Hausverwaltung aus Eckernförde schiebt Verantwortung auf Eigentümer ab

Grundsätzlich werde man nun einiges anders machen, sagt Dietrich Beyer. Man wolle sich nicht mehr vor den „Karren der Eigentümer spannen lassen.“ Vor allem jene Geschäfte, die zum Ziel haben, ein Mietshaus möglichst schnell frei von Mietern zu machen, um die einzelnen Einheiten nach erfolgter Sanierung als Eigentumswohnungen zu verkaufen, werde seine Hausverwaltung in Zukunft nicht mehr annehmen.

Beyer erzählt, dass er Küster und Messdiener ist. „Morgens beten, nachmittags Mieter rausekeln – das passt nicht zusammen.“ Er würde ja die Mieterinnen und Mieter am liebsten ausbezahlen, sprich einen Auszug mit einer Abfindung schmackhaft machen, „doch das will der Eigentümer nicht“.

Beyer und Ajdarpasic zeichnen in dem gut einstündigen Gespräch mit den Kieler Nachrichten immer wieder das Bild einer Hausverwaltung, die zwischen Mietern und Eigentümern steht. Man bekomme es von allen Seiten ab, sagt Ajdarpasic, man sei das „kleinste Glied in der Kette“, ergänzt Beyer. Natürlich geschehe alles im Wissen der Hauseigentümer, auch die Aussage „Handlanger der Vermieter“ fällt. Unterschrieben und verschickt werden die Drohbriefe aber von der Firma Beyer. Wurde sie dazu von den Eigentümern beauftragt? Beyer schweigt.

Hauseigentümer aus Hamburg entschuldigt sich bei Mietern

Die Verantwortung der Hauseigentümer ist ein wichtiger Aspekt. Sie sind es, die Beyer dafür bezahlen, sich um Immobilien und Mieter zu kümmern. Wie viel wissen sie wirklich? Drei Eigentümer sind in den betroffenen Mehrfamilienhäusern involviert.

Nummer eins: das Unternehmen Gerlach Immobilien aus Hamburg, dem unter anderem die Häuser im Mühlenweg 174 und 176 in Kiel gehören, in denen es mehrere Vorwürfe des Mieter-Mobbings gab. Geschäftsführer Stephan Gerlach hatte bereits bei der ersten Berichterstattung gesagt, dass ihm die Kritik der Mieter nicht bekannt gewesen sei – eine Aussage, der Beyer widerspricht.

Mieter aus dem Mühlenweg 174 und 176 in Kiel berichten ebenfalls von Mieter-Mobbing durch die Hausverwaltung Beyer. Der Eigentümer der Häuser hat sich nun bei den Mietern entschuldigt. Quelle: Uwe Paesler

Jetzt schreibt Gerlach: „Wir haben die Verwaltung grundsätzlich an externe Verwalter delegiert, die es nun etwas besser zu kontrollieren gilt.“ Man habe sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe bei allen Mietern für das Vorgehen entschuldigt und höre sich die konkreten Anliegen an.

OH Grundstücksgesellschaft aus Kiel schweigt zu den Vorwürfen

Eine Mieterin aus einem anderen Haus der Firma Gerlach in Kiel bestätigt diese Erzählung. Sie hatte sich nach den ersten Berichten proaktiv an Gerlach gewandt, auch in ihrem Fall gab es Probleme mit Beyer. „Eine Mitarbeiterin von Gerlach hat sich entschuldigt und direkt damit begonnen, sich um meine Anliegen zu kümmern“, erzählt sie.

Eigentümer Nummer zwei ist die OH Grundstücksgesellschaft, der die Immobilie in der Schillerstraße 20 in Kiel gehört. Geschäftsführer Olaf Bieniek reagierte bis heute nicht auf unsere Anfragen.

Ein gutes Verhältnis pflegt die Verwaltung zu Eigentümer Nummer drei: der Immobilienagentur GDH Consulting, der unter anderem das betroffene Haus im Schneiderkamp gehört. Hinter der Agentur steckt die Familie Horn. Sie ist auch mit einer Steuerkanzlei und einer Firma für das Erstellen von Internetseiten in der Gemeinde Kosel ansässig. Man arbeite seit mehr als 20 Jahren gut und vertrauensvoll zusammen, sagt Dietrich Beyer.

Hausverwaltung Beyer arbeitet eng mit Familie aus Kosel zusammen

Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf Immobiliengeschäfte, so wurde beispielsweise die Internetseite der Firma Beyer in Kosel erstellt. Güde Ulrich (geborene Horn), Geschäftsführerin der GDH, möchte keine Stellung zu den Vorwürfen der Mieter in ihren Häusern nehmen.

Was bleibt, ist eine Geschichte voller Widersprüche. Eine Hausverwaltung, die Besserung gelobt – im gleichen Atemzug aber Mieter beschimpft und gegen den Mieterverein austeilt. Eine Verwaltung, die die Verantwortung für die Vorgänge zum großen Teil auf Eigentümer abwälzt, gleichzeitig aber sagt, dass man bei rund der Hälfte der Wohnungen „freie Hand“ habe.

Aber auch eine Verwaltung, die selbst Ziel von Angriffen geworden ist – nach der ersten Berichterstattung ging ein Drohbrief bei der Firma ein. Klar ist: Mit Beyer werden viele Mieterinnen und Mieter in Schleswig-Holstein auch in Zukunft zu tun haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich der angekündigte Sinneswandel auf dieses Verhältnis auswirken wird.

Von Dennis Betzholz Jonas Bickel