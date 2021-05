Mietspiegel 2021 - So deutlich steigen die Mietpreise in Kiel an

Es ist eine hohe Zahl, die Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken am Montag im Rathaus nennt. Die Mieten in Kiel sind im Vergleich zu 2019 durchschnittlich um 11,9 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Kieler Mietspiegel 2021 hervor, den die Ratsversammlung bereits beschlossen hat.