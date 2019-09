So können Sie Ihre Miete überprüfen

Kiel

In Kiel gelten die Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung. Das bedeutet: Die Vermieter müssen sich an verschärfte Auflagen halten. Schleswig-Holstein will allerdings Mietpreisbremse und Kappungsgrenze zum 30. November 2019 abschaffen.

Mietpreisbremse bedeutet: Die Miete ist begrenzt für alle, die in Kiel eine Wohnung neu mieten oder in einer Wohnung leben, für die es seit dem Einzug noch keine Mieterhöhung gab. In diesen Fällen darf die Miete maximal zehn Prozent mehr kosten als für vergleichbare Wohnungen (ortsübliche Vergleichsmiete).

Kiel : Sie müssen die ortsübliche Vergleichsmiete kennen

Aber auch wenn man schon länger in einer Wohnung lebt, ist es interessant, ob man zu viel zahlt. Spätestens wenn die nächste Mieterhöhung kommt, sollte man das prüfen. Dazu müssen Sie die ortsübliche Vergleichsmiete kennen.

Die können sie über unseren Link vom Online-Rechner des Mietspiegels bequem ausrechnen lassen. Dazu benötigen Sie: Ihren Mietvertrag, möglichst den Energieausweis für das Haus und ein paar Minuten Zeit.

Preisspanne ist relativ groß

Der Rechner wirft am Ende die Spanne aus, in der sich Ihre Miete bewegen muss. Diese Spanne ist relativ groß, weil die Ausstattung der Wohnungen sehr unterschiedlich sind. Ist Ihre Wohnung zum Beispiel nach Süden ausgerichtet, sind WC und Bad getrennt, gibt es Stuckdecken, einen Garten, Balkon oder Aufzug, dann kann die Miete weiter oben in der Spanne liegen.

Eher unten in dem Korridor sollte sich die Miete bewegen, wenn es zum Beispiel keinen Keller oder Dachboden gibt, das Haus an einer Straße mit viel Lärm liegt, sich die Wohnung im Souterrain befindet oder weit oben in einem Haus ohne Fahrstuhl.

Achtung: Die Berechnung funktioniert nur, wenn Ihre Wohnungen zwischen 25 und 120 Quadratmeter groß ist und in einem Mehrfamilienhaus mit mindestens drei Wohnungen liegt. Die Wohnung darf keine Sozialwohnung oder Dienstwohnung sein, nicht in einem Heim liegen und nicht (teil-)möbliert gemietet sein.

<<< Hier geht es zum Online-Rechner des Mietspiegels in Kiel >>>

Ist Ihre Miete laut Online-Rechner zu hoch, finden Sie hier Tipps, wie Sie weiter vorgehen:

Was ist, wenn die Miete offenbar zu hoch ist?

Grundsätzlich haben Sie mit Vertragsunterzeichnung der Miete zugestimmt. Dagegen vorgehen können Sie nur in folgenden Situationen:

- bei eindeutigem Mietwucher

- wenn Sie einen neuen Mietvertrag schließen (bei knappem Wohnraum wird der Vermieter Sie dann aber kaum als Mieter akzeptieren)

- wenn Ihre Miete bisher noch nicht erhöht worden ist

- wenn der Vermieter eine Erhöhung von Ihnen verlangt

Was mache ich bei einer Mieterhöhung?

Grundsätzlich darf der Vermieter die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Aber er muss sich dabei an bestimmte Regeln halten. Deshalb prüfen Sie, ob Folgendes auf Ihre Wohnung zutrifft:

1. Die Miete wurde seit 15 Monaten nicht erhöht - außer wegen Modernisierung und höherer Betriebskosten.

2. Mit der neuen Erhöhung würde die Miete innerhalb von drei Jahren maximal um 15 Prozent steigen (wieder sind Modernisierungen und Betriebskosten ausgenommen). Das betrifft aber nur Gemeinden, in denen die Kappungrenzenverordnung gilt. Das sind bis Ende November 2019 Kiel, Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbüttel, Glinde, Helgoland, Hörnum, Kampen, List, Nebel, Sylt, Wedel, Wenningstedt-Braderup, Wentorf bei Hamburg und Wyk auf Föhr. In allen anderen Gemeinden darf die Miete innerhalb von drei Jahren um 20 Prozent erhöht werden.

3. Die verlangte Miete muss im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bei Neuvermietung darf der Mietpreis bis zu 10 Prozent darüber liegen. Wie hoch die ortsübliche Miete ist, können Sie im Online-Rechner zum Mietspiegel herausfinden.

Achtung: Entscheidend ist nicht die feste "durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete", sondern die angegebene Spanne. In dieser Spanne muss sich Ihre Miete bewegen (bei Neuvermietung plus 10 Prozent).

Was ist, wenn der Vermieter mehr verlangt?

In einigen Fällen darf der Vermieter mehr verlangen. Deshalb prüfen Sie, ob eine der folgenden Ausnahmen vorliegt:

Schon Ihr Vormieter hat mehr gezahlt - das muss Ihr Vermieter Ihnen aber mitteilen.

Die Wohnung wird nach einer umfassenden Renovierung erstmals wieder vermietet.

Die Wohnung ist erstmals nach dem 1.10.2014 vermietet worden.

Die Miete ist trotzdem zu hoch. Was nun?

Gelten diese Ausnahmen für Sie nicht und Ihre Miete liegt über der Grenze, sollten Sie schriftlich die Miethöhe rügen und die Senkung verlangen. Reagiert der Vermieter nicht, können Sie Ihre Mietzahlung auf die zulässige Höhe senken oder die Miete nur noch unter Vorbehalt zahlen.

Bekomme ich zu viel gezahlte Miete zurück?

Bisher ist das nicht möglich. Die Bundesregierung plant aber eine Gesetzesänderung. Dann muss der Vermieter für 30 Monate ab Vertragsbeginn die zu viel verlangte Miete zurückzahlen.

Wo kann ich mir dabei Hilfe holen?

Sie können sich dafür auch Hilfe bei einem Mieterverein holen oder bei einem Fachanwalt für Mietrecht.