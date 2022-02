Kiel

Sie stammen aus dem Irak, aus Syrien, Algerien, Ägypten, Jemen und anderen krisen- und kriegs-geschüttelten Ländern. Alle sind sie nach Kiel gekommen, um hier eine neue Heimat zu finden. Doch das stellte sich für die knapp 40 Mitglieder der Gruppe „Mehrere Kulturen, ein Herz“ vielfach als äußerst schwierig heraus.

Teilweise seit Jahrzehnten bemühen sie sich, hier in Deutschland um Anerkennung und Integration und scheitern dabei allzu oft am Widerstand der Behörden. In der Ende vergangenen Jahres gegründeten Gruppe kommen die Mitglieder zusammen, um ihre Erfahrungen und Sorgen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Seit einem Vierteljahrhundert in Kiel, aber noch immer nicht vollständig akzeptiert

Farhad Ali ist der letzte Neuzugang in der Gruppe. In Deutschland ist er mit am längsten. Der 47-jährige Kurde verließ seine Heimat im Irak bereits vor einem Vierteljahrhundert. Doch noch immer fühlt Farhad sich nicht vollständig angekommen.

„Es hatte damals sieben oder acht Jahre gedauert, bis ich hier anerkannt wurde“, sagt er. Solange konnte ich nichts machen. Keinen Job, keine Ausbildung. Das hat mich bis heute geprägt.“ Mit der befristeten Aufenthaltserlaubnis konnte er dann immerhin verschiedene Ein-Euro-Jobs ergattern. Aber besser bezahlte Berufe oder gar eine Ausbildung waren nicht drin. „Ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber du bekommst nicht mal eine Absage, weil dein Lebenslauf praktisch leer ist.“

Nach 15 Jahren machte er sich schließlich selbstständig, verkaufte griechische Antipasti aus einem Anhänger heraus. Das sei fünf, sechs Jahre lang ganz gut gelaufen, sagt er – bis Corona kam und er schließen musste. „Ich wollte arbeiten, aber die Politik und die Behörden lassen es nicht zu, dass du dich integrierst. Ich bin jetzt über 24 Jahre in Deutschland, aber immer noch nicht vollständig anerkannt.“

Gegenseitige Hilfe mit Sprache und Behörden

Ähnliche Geschichten können viele der Mitglieder erzählen. Ihre Anfänge hatte die Gruppe in einem Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch in „Wir stimmen Kiel“ treffen sich in Deutschland lebende Geflüchtete, um sich gegenseitig beim Zurechtfinden zu unterstützen. Im November vergangenen Jahres entstand daraus „Mehrere Kulturen, ein Herz“.

Auf ihren Treffen in den Räumen der Waisenhofhalle gegenüber der Wunderino-Arena – oder gerade jetzt zu Pandemie-Zeiten häufiger über Whatsapp – tauschen sie ihre Sorgen aus, teilen Erfahrungen, helfen sich gegenseitig beim Lernen der deutschen Sprache, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Oder beim Übersetzen und Ausfüllen von Behördenpapieren.

Aishana Kamil ist 52 und kam vor 20 Jahren aus Syrien nach Deutschland. Auch sie hatte die ersten sieben Jahre lang nichts machen können, dann endlich einen Platz in einem Deutschkurs bekommen. Mittlerweile allerdings, sagt sie, sei sie zu alt für Ausbildung und Karriere. „Kannst du nicht Deutsch sprechen, findest du keine Arbeit“, sagt sie. „Und nach einigen erfolglosen Jahren verlieren die Leute oft den Mut oder die Kraft.“

Dagegen könne die Gruppe helfen. Denn Deutschkurse etwa seien zwar heute viel leichter zugänglich als damals, als sie selbst neu in Deutschland war. „Aber was fehlt, ist der Kontakt mit anderen, mit denen man Deutsch spricht.“

Wunsch nach mehr Kontakten zu Deutschen

Auch deshalb würden sich die Gruppenmitglieder wünschen, dass zukünftig auch Deutsche zu ihren Treffen kommen. „Ich habe durch diese Initiative wunderbare Menschen kennengelernt“, sagt Ferhad Wali. Der 45-jährige Kurde floh vor sechs Jahren aus Syrien. „Ich hoffe, dass auch die Deutschen mitmachen.“ Wer Interesse hat, solle am besten über die Facebook-Seite der Gruppe Kontakt aufnehmen.

Farhad Ali hat inzwischen einen Job als Polierer gefunden. Stolz erzählt er, wie ihn sein Chef für seine schnellen Fortschritte lobt. Aber noch immer hangelt er sich von einer befristeten Aufenthaltserlaubnis zur nächsten. Seine aktuelle läuft in zwei Jahren ab. Dann wird er 49 sein und 26 Jahre in Deutschland gelebt haben. Für den Staat aber ist er dann wohl noch immer kein richtiger Deutscher.

Von Sven Raschke