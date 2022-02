Kiel

Den Sand zwischen den Füßen spüren, unbekannte Orte entdecken oder den Sternenhimmel bewundern – für solch kleine Glücksgefühle muss man nicht weit in den Urlaub reisen. Und das klappt mit den richtigen Ideen sogar in den kalten Monaten im Norden. Mikroabenteuer bringen auch in den Alltag zu Hause Abwechslung und sind deshalb besonders in Zeiten der Pandemie beliebt geworden.

Doch was versteckt sich eigentlich hinter dem Trend Mikroabenteuer? Mikroabenteuer sind kleine Aktivitäten, die ohne viel Aufwand und lange Reisen umsetzbar sind. Es geht vielmehr darum, mit offenen Augen die unmittelbare Umgebung zu erkunden, nur für ein paar Stunden oder auch einige Tage. Sie sind damit die perfekte Auszeit am Wochenende oder nach Feierabend.

Das Motto von Mikroabenteuern: „Raus aus der Komfortzone“

„Raus aus der Komfortzone“ ist für Naturcoach und Mikroabenteurerin Alina Mertz von Wald und Wellen das zentrale Ziel von Mikroabenteuern. „Es geht dabei nicht so sehr um den Ort, sondern darum, wo die eigene Komfortzone ist“, sagt sie. Man solle Dinge wagen, die etwas Überwindung kosten. Für manche kann das eine Tour ohne Mobiltelefon sein, für andere eine Wanderung im Dunkeln.

Auch ein achtsamer Umgang mit der Natur ist wichtig für Mikroabenteuer. „Die Natur ist keine Kulisse, sondern ich bin ein Teil von ihr“, sagt Dagmar Falk von „einfachwandern“. Sie bietet unter anderem geführte Mikroabenteuer und Wanderungen in Schleswig-Holstein an. Bei ihren eigenen Unternehmungen verzichtet sie wie viele Mikroabenteurerinnen und Mikroabenteurer auf das Auto.

Ob am Wochenende oder nach Feierabend, in und um Kiel gibt es viel zu entdecken. Diese sieben Ideen für Mikroabenteuer versprechen Abwechslung im Alltag.

Winterbaden: Der Sprung in die Förde oder Ostsee

Wenige Aktivitäten verkörpern das Motto „raus aus der Komfortzone“ so gut wie Winterbaden, denn es kostet schon etwas Überwindung. Doch Erfrischung und Stolz sind nach einem Winterbad garantiert. Wer morgens ins kalte Wasser hüpft, kann sich bei einem gemütlichen Frühstück aufwärmen – ob Zuhause oder in einem der vielen Kieler Cafés. Badestellen im Kieler Stadtgebiet gibt es an der Kiellinie auf Höhe des Segelcamp 24/7, an der Anlegebrücke Bellevue, in Kiel-Holtenau und an den Stränden in Friedrichsort oder Schilksee.

Augen auf: Bewusste Wanderung durch die Natur

Schon eine kleine Wanderung kann zum Mikroabenteuer werden, wenn man die Umgebung bewusst wahrnimmt. „Man macht die Erfahrung, mit wie wenig man glücklich sein kann“, sagt Mikroabenteurerin Dagmar Falk. Der Tröndelsee zwischen Elmschenhagen und Ellerbek, das Domänental in Kronshagen oder der Drachensee in Hassee bieten sich im Kieler Stadtgebiet für eine kleine Auszeit an.

Barfußtour: Waldboden oder Sand zwischen den Zehen

Auch im Winter muss man nicht auf eine Barfußtour verzichten. Wer warme Socken und gute Schuhe für danach einpackt, kann auch in der kalten Jahreszeit eine kurze Strecke barfuß laufen. Für Barfußtouren bieten sich der Strand und Wälder besonders an, sagt Alina Mertz.

Die eigene Stadt erkunden: Münzwurf entscheidet die Richtung

Ein netter Laden, ein lustiges Schild oder ein verwunschener Garten – bei einem aufmerksamen Spaziergang durch die eigene Stadt gibt es immer noch Erstaunliches zu entdecken. „Wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, findet auch im eigenen Viertel noch Neues“, sagt Alina Mertz. Extra Spannung entsteht durch ein Zufallsspiel: An jeder Kreuzung wirft man eine Münze, um zu entscheiden, ob man rechts oder links abbiegt. In Kiel empfiehlt Dagmar Falk besonders eine Tour durch Holtenau, Altenholz-Stift und zum Alten Eiderkanal.

Nachtspaziergang: Wald, Strand oder Moor im Dunkeln

Eine ganz andere Stimmung legt sich bei Dämmerung oder im Dunkeln über die Landschaft. Und spät am Tag verschwinden an beliebten Orten auch die Menschenmassen. Deshalb schlägt Dagmar Falk das Kaltenhofer Moor und den angrenzenden Stodthagener Forst für eine Nachtwanderung vor. Auch am Strand und dem Wald in Noer lasse sich die Natur bei Nacht wunderbar erleben, sagt Alina Mertz.

Digital-Detox Tour: Raus ohne Handy

Eine kleine Veränderung kann einen Spaziergang zum kleinen Abenteuer machen: einfach mal das Telefon zu Hause lassen und stattdessen mit Karten navigieren oder Leute nach dem Weg fragen. Wunderschöne Natur zu entdecken gibt es laut Dagmar Falk beispielsweise entlang der Schwentine zwischen Kiel und Preetz auf dem Europäischen Fernwanderweg E1.

Velorouten-Tour: Kiel mit dem Fahrrad entdecken

Die Veloroute zehn ist bekannt, aber wer ist schonmal die Veloroute 1 bis nach Schilksee geradelt? Bei einer Fahrradtour im Kieler Radnetzwerk können auch Alteingesessene die Stadt neu entdecken. Eine Idee für ganz Spontane: Würfeln und die entsprechende Veloroute von Anfang bis Ende entlang radeln.