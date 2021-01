Der Lockdown bietet offenbar auch die nötige Ruhe für Modernisierungen. Während die Geschäfte im Holstentörn am Ziegelteich geschlossen sind, haben dort Menschen mit Helmen und Leuchtjacken das Kommando. Am Sonntag hievte ein großer Mobilkran eine neue tonnenschwere Fahrtreppe in den Holstentörn.